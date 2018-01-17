Ministro da Educação elogia possível candidatura de Rodrigo Maia

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, revelou que enxerga a candidatura do presidente da Câmara da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como algo positivo. Os dois são colegas de partido. Para ele, o fato de Maia representar um "nome novo" na disputa eleitoral de 2018 pode amenizar a polaridade entre esquerda e direita.

"Ele é um nome novo, capaz de manter as reformas. A liderança do Rodrigo foi essencial para conseguir aprovar temas importantes", ponderou Mendonça Filho.

Mesmo com a avaliação de que Rodrigo Maia é um "homem sério e honrado", Mendonça Filho preferiu amenizar qualquer defesa à candidatura do presidente da Câmara e disse que, apesar das especulações sobre o quadro de candidatos para o pleito deste ano, ainda falta muito tempo para a definição da corrida eleitoral de 2018.

"Rodrigo é um homem sério e honrado. Mas acho que o jogo ainda está muito no começo", disse o ministro, que acrescentou: "As pessoas votam visualizando o futuro, não o que passou. O candidato que vai disputar a Presidência da República tem que gerar esperança, tocar o coração das pessoas".