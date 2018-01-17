Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Ministro da Educação elogia possível candidatura de Rodrigo Maia

Mendonça filho caracterizou o presidente da Câmara da República como um homem sério e honrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 19:20

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 19:20

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, revelou que enxerga a candidatura do presidente da Câmara da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como algo positivo. Os dois são colegas de partido. Para ele, o fato de Maia representar um "nome novo" na disputa eleitoral de 2018 pode amenizar a polaridade entre esquerda e direita.
"Ele é um nome novo, capaz de manter as reformas. A liderança do Rodrigo foi essencial para conseguir aprovar temas importantes", ponderou Mendonça Filho.
Mesmo com a avaliação de que Rodrigo Maia é um "homem sério e honrado", Mendonça Filho preferiu amenizar qualquer defesa à candidatura do presidente da Câmara e disse que, apesar das especulações sobre o quadro de candidatos para o pleito deste ano, ainda falta muito tempo para a definição da corrida eleitoral de 2018.
"Rodrigo é um homem sério e honrado. Mas acho que o jogo ainda está muito no começo", disse o ministro, que acrescentou: "As pessoas votam visualizando o futuro, não o que passou. O candidato que vai disputar a Presidência da República tem que gerar esperança, tocar o coração das pessoas".
Mendonça Filho esteve no Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana
Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados