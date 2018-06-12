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Decisão

Ministro da Cultura deve pedir demissão

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o episódio

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 18:19
O Ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão Crédito: Reprodução/YouTube
O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, deverá colocar hoje (12) seu cargo à disposição. Sá Leitão cancelou o compromisso que teria no Rio de Janeiro. O ministro divulgou mais cedo uma nota oficial em que classificou como equívoco a decisão do governo, efetivada via medida provisória (MP), que transfere recursos da Cultura para o recém-criado Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
A reação do ministro da Cultura pegou de surpresa seu colega de ministério Raul Jungmann (Segurança Pública). O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o episódio.
Em sua nota, Sá Leitão antecipa um breve balanço de sua administração. Em quase um ano de trabalho, esta gestão revitalizou o MinC e implementou uma política pública de cultura eficiente e eficaz, de Estado e não apenas de governo, com resultados concretos para o setor e a sociedade, a despeito da exiguidade de recursos, afirmou.
Segundo o ministro, a MP assinada ontem (11) pelo presidente Michel Temer põe em risco esta política e penaliza injustamente o setor cultural. Ele prometeu lutar contra a proposta do governo no Congresso. Esperamos que o Congresso Nacional modifique a MP. Trabalharemos incansavelmente por isso. Trata-se de um imperativo ético, acrescentou.
As críticas de Sérgio Sá Leitão focam a MP 841, que criou o Fundo Nacional de Segurança Pública. Segundo ele, a medida reduz drasticamente a participação do Fundo Nacional de Cultura na receita das loterias federais. Ainda de acordo com os dados do ministro, o percentual, que era de 3%, poderá cair a partir de 2019 para 1% e 0,5%, dependendo do caso.
Trata-se de uma decisão equivocada, que não tem o apoio do Ministério da Cultura, disse. Reduzir os recursos da política cultural é na verdade um incentivo à criminalidade, não o oposto. Mais cultura significa menos violência e mais desenvolvimento.
Sérgio Sá reconheceu que o investimento em segurança pública é crucial neste momento crítico que o país vive. Mas ressaltou que o combate à violência urbana não deve se dar em detrimento da cultura.

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