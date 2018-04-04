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Crítica

Ministro critica imprensa: 'é preciso acabar com mídia opressiva'

Ministro também disse que a mídia brasileira é 'chantagista' ao mencionar reportagens sobre penduricalhos do Judiciário

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 19:18
Brasília - Ministro Gilmar Mendes Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Durante seu voto no julgamento que decide se o Supremo Tribunal Federal (STF) aceita ou não o habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar Mendes criticou a imprensa brasileira, que classificou como opressiva e chantagista.
Eu já estou aqui há 15 anos e já vi quase de tudo. Nunca vi uma mídia tão opressiva como aquela que tem se feito nesses anos. Nunca. Já vi de tudo.
Gilmar também classificou a imprensa brasileira como chantagista ao citar uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que mostra que os ministros do Supremo têm 88 dias de férias ao longo do ano.
Temos de acabar com esses feriados do Judiciário. Temos de acabar com as férias em dobro. Temos de acabar com penduricalhos, com auxílio-moradia, com o diabo. Mas não mediante chantagem. É como se dissessem: se vocês se comportassem a gente não publicaria isso, mas como não estão se comportando Não dá. Num regime democrático isso não se pode fazer
O ministro citou ainda um vídeo publicado pelo jornal O Globo sobre as ofensas de duas mulheres a ele enquanto andava em Lisboa, em Portugal. Veja o que fizeram com ministro Gilmar Mendes, o que você faria?, dizia. É preciso dizer não a isso. A mídia quer esse ou aquele resultado, é melhor nos demitirmos e irmos para a casa. Eu não sei o que é apreender sentimento social. É o sentimento da mídia.
Gilmar afirmou acreditar que a onda de intolerância vivida pelo País foi motivada pelo governo petista. Todos sabem que venho do governo FHC e aqui até vou fazer uma reflexão que certamente não vai agradar meus amigos petistas. Creio que nós devemos muito desse quadro hoje de intolerância à prática que o PT desenvolveu ao longo dos anos. De intolerância, de ataque às pessoas.
Na avaliação do ministro, o PT tem uma grande chance nesse momento de fazer um pedido de desculpas públicas. Gestou-se esse germe ruim da intolerância. Aprenderam na oficina do diabo (ataques) essa gente que hoje está aí fascistoides atacando as pessoas.

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