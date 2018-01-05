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Ministra do Trabalho já foi condenada por violar lei trabalhista

Em 2016, Cristiane Brasil foi acionada por motorista que alegava trabalhar 15 horas por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 10:42

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 10:42

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) Crédito: Ananda Borges | Câmara dos Deputados)
A nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB), foi condenada a pagar R$ 60 mil por violar a lei trabalhista, em processo movido por um motorista em 2016. Ele acionou a Justiça do Trabalho alegando trabalhar 15 horas por dia para ela sem carteira assinada. A Justiça acatou o pedido, e a sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1). A informação foi revelada pela Rede Globo.
 
A condenação em primeira instância foi decidida pelo juiz Pedro Figueiredo Waib. Na decisão, o magistrado considerou que o motorista não teve a carteira de trabalho assinada e deveria receber gratificações como férias, aviso prévio e gratificações natalinas.
Na ação, o motorista Fernando Fernandes argumentou que trabalhou exclusivamente para Cristiane Brasil e para os filhos dela entre 2012 e 2014, em horário que ia das 6h30 às 22h. Ele declarou que recebia R$ 1 mil em espécie e outros R$ 3 mil em conta bancária.

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