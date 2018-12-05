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Brasília

Ministérios vão atender a todos os deputados, diz Bolsonaro ao PRB

Encontro com as bancadas também tratou da retomada da geração de empregos

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 22:14
Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo
No segundo encontro com as bancadas realizado nesta terça-feira (04), o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ao PRB que os deputados aliados terão acesso aos ministérios para resolver as suas demandas. Não terá mais isso de ministério do partido A ou partido B. Os ministérios são do governo e atenderão todos os deputados, dando condições de eles apoiarem o governo, afirmou o presidente do PRB, Marcos Pereira.
Segundo Pereira, essas demandas incluem principalmente recursos federais para os estados dos parlamentares. O que é normal na política, afirmou.
Assim como no encontro com os emedebistas, Bolsonaro falou sobre a necessidade de aprovação de reformas estruturais para aquecer a economia brasileira e retomar a geração de empregos. O presidente eleito citou a reforma trabalhista, abordando os resultados já conquistados com o que foi feito no governo Michel Temer e a necessidade de aprofundar alguns temas.
O PRB, conforme Pereira, pediu que as medidas sejam amplamente discutidas antes de serem enviadas ao Congresso para votação. O presidente disse que entende as dificuldades locais e as dificuldades pessoais de cada deputado. Por isso, não é porque votou contra que um deputado não será considerado da base explicou.
Na reunião, o presidente do PRB disse que 80% da agenda do futuro governo coincide com as propostas do partido. Vai haver apoio, sem alinhamento automático, disse.
> Ministro do Trabalho teme desmanche na fiscalização com fim da pasta

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