Ministério Público vai analisar gravação de Cristiane Brasil

Cristiane Brasil falou sobre questões trabalhistas em barco Crédito: Reprodução

A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-RJ) vai analisar se houve coação de servidores da prefeitura do Rio na fala da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante a campanha eleitoral de 2014, quando ela atuava como secretária municipal no Rio. As declarações, gravadas durante uma reunião com servidores da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da prefeitura do Rio, da qual Cristiane era titular, foram divulgadas pela TV Globo neste domingo. Nos áudios, Cristiane diz que se não se elegesse, os servidores perderiam o emprego "no outro dia".

A PRE-RJ afirma ter sido notificada dos áudios apenas na tarde desta segunda-feira e diz que o material seguiu para análise no órgão. Por isso, ainda não é possível afirmar que uma investigação será aberta. Caso seja iniciada uma apuração, ela deve ser remetida para a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), já que Cristiane tem foro privilegiado.

Na gravação, Cristiane diz aos servidores da prefeitura do Rio que eles devem atuar em prol de sua candidatura:

"Eu só tenho um jeito de manter o emprego de vocês: me elegendo", adverte.

SUCESSÃO DE POLÊMICAS

A gravação é mais uma da série de polêmicas envolvendo Cristiane Brasil desde que foi indicada pelo pai  o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson  para assumir o Ministério do Trabalho, no dia 3 de janeiro.

No fim de semana, o jornal "O Estado de S.Paulo" informou que, desde 2010, Cristiane Brasil é investigada por associação para o tráfico, por conta de um esquema na campanha eleitoral de 2010. Segundo o inquérito  iniciado pela Polícia Civil do Rio, remetido ao Ministério Público estadual e agora remetido à Procuradoria-Geral da República (PGR) , Cristiane e três assessores participaram de um acerto com traficante do bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. O objetivo seria garantir que apenas o candidato a deputado estadual Marcus Vinícius (PTB)  ex-cunhado da deputada  pudesse fazer campanha nas comunidades Morro da Primavera, Parque Silva Vale e JJ Cowsert. O GLOBO mostrou, nesta segunda-feira, que Cristiane Brasil foi a candidata mais votada para a Câmara dos Deputados nas seções eleitorais de Cavalcanti.

Logo após a escolha para o Ministério do Trabalho, a TV Globo informou que Cristiane Brasil havia sido condenada em ações trabalhistas movidas por ex-motoristas, que teriam sido mantidos sem carteira assinada. Por conta disso, um grupo de advogados trabalhistas obteve uma liminar na 4ª Vara Federal de Niterói para suspender a posse da deputada federal no cargo.

Após uma sucessão de recursos movidos pelo governo, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, decidiu manter a suspensão da posse. A ministra decidiu impedir Cristiane de assumir o ministério até que pudesse analisar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permitiu a posse.

Na semana passada, O GLOBO divulgou um vídeo no qual Cristiane, ao lado de um grupo de amigos em um barco, diz não dever nada aos seus funcionários. Nas imagens, ela ainda questiona os trabalhadores que buscam a Justiça do Trabalho.