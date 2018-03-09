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Rio de Janeiro

Ministério Público pede afastamento do governador Luiz Fernando Pezão

Promotores alegam que 12% exigidos por lei na Saúde não foram aplicados em 2016

Publicado em 09 de Março de 2018 às 01:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 01:11
O governador do RJ, Luiz Fernando Pezão, durante cerimônia de assinatura de decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O Ministério Público estadual pediu ontem à Justiça que o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) perca o cargo por não investir na saúde conforme determina a lei, segundo noticiou o RJTV, da Rede Globo. A ação solicita ainda que Pezão tenha os direitos políticos suspensos por até oito anos. Os promotores do Grupo Especializado no Combate à Corrupção (Gaeco) alegam que o governador não teria investido na área de saúde os 12% do orçamento determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em 2016, o governo estadual teria gasto apenas 10,42% do previsto para aquele ano, segundo cálculos do Tribunal de Contas do estado (TCE-RJ).
Pelas contas do Ministério Público, essa redução fez com que cerca de R$ 574 milhões deixassem de ser repassados. Os promotores destacam ainda que a conduta de Pezão é um dos fatores responsáveis pelo agravamento da crise da saúde pública do estado. Eles querem uma condenação por danos morais coletivos e pagamento de uma indenização ao Estado do Rio no valor de R$ 5,7 milhões  equivalente a 1% do valor que deveria ser aplicado.
O investimento abaixo do previsto dá ao Rio de Janeiro o título de estado com menor percentual investido na saúde pública no país.
A promotora Patrícia do Couto Vilella destaca que o prejuízo pra coletividade do Rio foi grande. Segundo as contas do MP-RJ, o gasto na saúde foi ainda menor: Sob a nossa ótica, ele teria aplicado 5,19%. Mas, de qualquer forma, vamos deixar bem claro que o gasto de 10,42%, na visão do Tribunal, já é improbidade administrativa, argumentou a promotora em entrevista ao RJ-TV.
Na reportagem, o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), Renato Graça, destacou que o Rio vive a maior crise da história da saúde: Está morrendo gente que não precisava morrer. São mortes evitáveis, consequências de desabastecimento de insumos e da falta de pessoal.
À Justiça, Pezão reconheceu que não foi atingido o índice constitucional, mas alega que a falta de repasse aconteceu devido à crise financeira do estado.
Em nota, o governo estadual afirma que a Procuradoria- Geral do Estado (PGE) recorreu da ação do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, alega que o resultado do índice constitucional da saúde em 2016 foi plenamente justificado pelos arrestos e bloqueios de R$ 8 bilhões nas contas do Estado naquele ano. Segundo a assessoria de comunicação, essa justificativa foi remetida à Alerj, que teria aprovado as contas.

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