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Ministério Público abre inquérito para investigar Geraldo Alckmin

Medida envolve eventual irregularidade nos decretos editados em 2013 e 2014 por Alckmin, então governador do estado de São Paulo, que dispõem sobre desapropriações de terrenos pertencentes ao sobrinho, Othon César Ribeiro e esposa dele Juliana Fachada Cesar Ribeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 21:24

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 21:24

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo e candidato à Presidência da República Crédito: Marcelo Prest
O Ministério Público do estado de São Paulo (MP-SP) abriu uma investigação nesta segunda-feira (24) contra o candidato à presidência da república pelo PSDB e ex-governador Geraldo Alckmin. O inquérito foi instaurado após reportagem publicada em 16 de setembro no jornal Folha de S.Paulo, que apontou irregularidades em dois decretos que levaram a desapropriações de terrenos de familiares de Alckmin.
A apuração do MP envolve eventual irregularidade nos decretos editados em 2013 e 2014 por Alckmin, então governador do estado de São Paulo, que dispõem sobre desapropriações de terrenos pertencentes ao sobrinho, Othon César Ribeiro e esposa dele Juliana Fachada Cesar Ribeiro. O MP acrescenta que, segundo a matéria jornalística, as desapropriações teriam rendido a Othon e a Juliana ao menos R$ 3,8 milhões.
Um dos argumentos do Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social Marcelo Milani para a abertura da investigação é que o fato narrado pode configurar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios da Administração Pública e, portanto, ato de improbidade administrativa.
A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa de Geraldo Alckmin e aguarda retorno sobre o posicionamento.

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