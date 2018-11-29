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Rio de Janeiro

'Minha morte interessa a muita gente', diz Jair Bolsonaro

Declaração foi dada após postagem do filho do presidente eleito, Carlos, no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 17:25

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 17:25

O presidente eleito Jair Bolsonaro durante visita ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Contando com esquema especial de proteção desde que foi atingido por uma facada no abdômen, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (29) que a sua morte "interessa a muita gente".
A declaração foi dada após Bolsonaro ser indagado por jornalistas sobre uma postagem de um dos filhos, Carlos, no Twitter. Na quarta-feira (28) à noite, o vereador pelo Rio de Janeiro escreveu que "a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto".
"A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Principalmente após a posse! É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário!", afirmou. 
Questionado sobre o que o filho queria dizer com "estão muito perto", Bolsonaro desconversou. "Quando eu recebi a facada o elemento estava muito próximo de mim", comentou.
Logo após, o presidente eleito voltou a falar sobre o agressor, Adélio Bispo de Oliveira. "Recentemente era filiado ao PSOL. E houve o caso do outro que tentou entrar no Congresso com a identidade dele", apontou. "No meu entender a investigação está muito fácil de ser concluída".

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