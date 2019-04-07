Militares desempenham papel de excelência no governo, diz Toffoli

Ministro Dias Toffoli Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, afirmou neste sábado (6) que os "militares vêm desempenhando um papel de excelência, muito significativo" no governo de Jair Bolsonaro.

Em debate da Brazil Conference, evento organizado por alunos da universidade de Harvard e do MIT (Massachusetts Institute of Technology), Toffoli refutou a ideia de uma intervenção militar.

"Não temos que temer uma solução militar, não haverá isso, os militares não querem, eles querem ajudar o país", disse o ministro, que participou do painel Justiça: O Papel do Supremo Tribunal Federal, ao lado da senadora Kátia Abreu (PDT-TO), moderado por Oscar Vilhena, diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Segundo Toffoli, o desgaste institucional gerado pela permanência dos militares por 20 anos no poder, durante a ditadura militar (1964-1985), resultou em uma visão hostil sobre eles. "E na verdade os militares são extremamente preparados, competentes, leais e hierárquicos."