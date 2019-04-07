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Militares no governo

Militares desempenham papel de excelência no governo, diz Toffoli

O ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou que os militares vêm desempenhando um papel muito significativo

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 22:53

Publicado em 

06 abr 2019 às 22:53
Ministro Dias Toffoli Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, afirmou neste sábado (6) que os "militares vêm desempenhando um papel de excelência, muito significativo" no governo de Jair Bolsonaro.
Em debate da Brazil Conference, evento organizado por alunos da universidade de Harvard e do MIT (Massachusetts Institute of Technology), Toffoli refutou a ideia de uma intervenção militar.
"Não temos que temer uma solução militar, não haverá isso, os militares não querem, eles querem ajudar o país", disse o ministro, que participou do painel Justiça: O Papel do Supremo Tribunal Federal, ao lado da senadora Kátia Abreu (PDT-TO), moderado por Oscar Vilhena, diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.
> Militares pedem mudanças em reforma da previdência da categoria
Segundo Toffoli, o desgaste institucional gerado pela permanência dos militares por 20 anos no poder, durante a ditadura militar (1964-1985), resultou em uma visão hostil sobre eles. "E na verdade os militares são extremamente preparados, competentes, leais e hierárquicos."
Em outubro do ano passado, ao falar sobre o golpe militar de 1964, Toffoli declarou que atualmente se referia ao período como "movimento".

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