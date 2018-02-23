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Nega ser candidato

Michel Temer: Se não der certo a intervenção, não deu certo o governo

Segundo o presidente a intervenção 'é uma jogada de mestre', mas ele nega ser candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:30

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:30

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira em entrevista à "Rádio Bandeirantes" que a intervenção no Rio de Janeiro é " um jogo de alto risco, mas um jogo necessário". Temer disse também ter convicção que a medida dará certo.
 É um jogo de alto risco, mas um jogo necessário. E não vou ficar apenas na intervenção. Vou anunciar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública - disse o presidente, completando:
 Se não der certo a intervenção, não deu certo o governo.
Indagado se seria candidato à reeleição, Temer negou:
 A intervenção na segurança do Rio de Janeiro é uma jogada de mestre, mas nada eleitoral. Eu sou candidato a fazer um bom governo  garantiu.
Ainda segundo o presidente, o Rio precisava da intervenção e o estado será "um exemplo para o país".
 
NOVO MINISTÉRIO
Temer disse que anuncia na segunda-feira quem será o titular do novo Ministério Extraordinário de Segurança Pública e que há "uns dez nomes" cotados, ainda sem definição de quem será o escolhido. A função da nova pasta será "coordenar a ação de segurança pública no país". Ele negou que haverá interferências nas investigações a crimes de corrupção e de colarinho branco.
 Vai ter até um reforço.
Ele admitiu que ainda não decidiu se a pasta será criada por meio de um decreto ou de uma medida provisória e prometeu que não haverá aumento de impostos para custear as ações nacionais de segurança pública no país.

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