Michel Temer: Se não der certo a intervenção, não deu certo o governo

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira em entrevista à "Rádio Bandeirantes" que a intervenção no Rio de Janeiro é " um jogo de alto risco, mas um jogo necessário". Temer disse também ter convicção que a medida dará certo.

 É um jogo de alto risco, mas um jogo necessário. E não vou ficar apenas na intervenção. Vou anunciar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública - disse o presidente, completando:

 Se não der certo a intervenção, não deu certo o governo.

Indagado se seria candidato à reeleição, Temer negou:

 A intervenção na segurança do Rio de Janeiro é uma jogada de mestre, mas nada eleitoral. Eu sou candidato a fazer um bom governo  garantiu.

Ainda segundo o presidente, o Rio precisava da intervenção e o estado será "um exemplo para o país".





NOVO MINISTÉRIO

Temer disse que anuncia na segunda-feira quem será o titular do novo Ministério Extraordinário de Segurança Pública e que há "uns dez nomes" cotados, ainda sem definição de quem será o escolhido. A função da nova pasta será "coordenar a ação de segurança pública no país". Ele negou que haverá interferências nas investigações a crimes de corrupção e de colarinho branco.

 Vai ter até um reforço.