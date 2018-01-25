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Eleições 2018

Mesmo condenado, Lula continua sendo decisivo na eleição

Para especialista, petista mantém capacidade de transferir votos e reforçar narrativa de perseguição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:49

Professor Ricardo Ismael Crédito: Fernanda Szuster | Jornal da PUC
Embora deva carregar no currículo uma condenação colegiada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula (PT), que tem liderado pesquisas de intenções de voto, continua sendo um personagem de alta relevância no processo eleitoral brasileiro.
A avaliação é do cientista político da PUC-RJ Ricardo Ismael. Para o especialista, toda a repercussão do julgamento dá mais evidência ao petista. Como Lula e seus aliados construíram uma narrativa de perseguição e vitimismo, isso pode influenciar ânimos para a eleição.
"Lula vai influenciar a eleição. Tanto para transferir votos quanto para ficar atirando para tudo quanto é lado. As pessoas dizem que ele é perseguido pelas elites, mas ele está sendo condenado porque ajudou e foi ajudado por essas elites que dizem que o persegue", afirmou.
Ismael cita também o vazio de candidaturas consistentes postas no cenário eleitoral. À exceção do próprio Lula e do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), não há clareza, principalmente, sobre as candidaturas mais ao centro do espectro político. Essa carência ajuda a manter Lula em voga.
"Lula está tendo uma visibilidade muito grande nesses dias. O nome dele percorre todo o Brasil. Todos acompanham, de forma maior ou menor, esse julgamento. Isso pode aumentar as intenções de voto do Lula. Ele é beneficiado porque não há outra candidatura. E as pessoas o associam ao momento econômico do governo dele. Há um certo saudosismo", disse.
 

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