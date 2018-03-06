Mesmo com vereadora afastada, assessores continuam trabalhando

Vereadora Rosinha Guerreira foi presa por acusação de prática de "rachid" Crédito: Divulgação/Câmara de Linhares

Apesar do afastamento da vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, a Rosinha Guerreira (PSDC), os 12 assessores dela continuam trabalhando na Câmara Municipal de Linhares, Norte do Estado. Cada um recebe em torno de R$ 3 mil, de acordo com o Portal da Transparência do Legislativo Municipal.

O presidente da Casa, Ricardo Bonomo Vasconcellos (SD), explicou à TV Gazeta Norte que não tem prerrogativa de mandá-los embora, já que a vereadora não está exercendo o seu mandato. Por meio de nota, a Câmara disse também que busca respaldo em seu regimento interno para decidir sobre a permanência ou não desses assessores.

Rosinha foi afastada do cargo após a Câmara Municipal de Linhares ser notificada pela Justiça nesta segunda-feira (5). Na primeira sessão após o afastamento, no mesmo dia, o lugar da parlamentar no plenário ficou vazio.

Mesmo impedida de exercer o mandato, a vereadora continuará recebendo salário de R$ 6.192,00 por uma carga horária de 30 horas semanais, conforme entendimento da Justiça. Ficam suspensos apenas os direitos legislativos da vereadora "até o julgamento definitivo das ações de investigação", de acordo com a Câmara.

A prisão de Rosinha fez parte da Operação Salário Amigo, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPES). Também foram feitas 12 conduções coercitivas de servidores do gabinete da parlamentar, além de cumprimento de mandados de busca e apreensão de computadores e documentos. No depoimento que prestou após ser presa, Rosinha disse que usava esse dinheiro para comprar medicamentos, cestas básicas e ajudar a população, de acordo com seu advogado, Cleylton Mendes.

A reportagem tentou falar com Rosinha Guerreira, mas as ligações caíram na caixa postal. O advogado dela também não atendeu as ligações.

SUPLENTE

O presidente da Câmara Municipal de Linhares, vereador Ricardo Bonomo Vasconcellos (SD), informou que não cabe convocação de suplente nesse caso. O suplente, segundo ele, assume em caso de ocorrência de vaga. Por sua vez, a vaga é aberta em caso de morte, renúncia expressa, perda de mandato, "que não é o caso pois a juíza não finalizou", e investidura, "que é quando o vereador sai para ser secretário", explicou.

Questionado sobre uma possível investigação interna entre os demais vereadores, Bonomo disse que, após a conclusão do novo regimento interno, que terá código de ética, "a gente pode estar fazendo alguma coisa sim".