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Nota de crédito

Mesmo com baixa, Alckmin diz que recuperação da economia é nítida

Governador e pré-candidato tucano à Presidência defende a necessidade da reforma da Previdência para evitar 'voo de galinha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 18:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 18:15

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin Crédito: Daniel Calazans
Mesmo após o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato tucano à Presidência, disse neste sábado, 13, que "é nítida da recuperação da economia" do País e defendeu a necessidade da reforma da Previdência para evitar "voo de galinha".
"É nítida a recuperação da economia. Acho que estamos, depois de mais de três anos de recessão, em um processo de recuperação econômica que é muito importante. De emprego. Agora, isso precisa ter sustentabilidade. Não precisamos ter voos de galinha, precisamos ter crescimento que se sustente, e para isso precisa ter agenda de reformas", afirmou, durante um evento do governo na Estação Vila Prudente do Metrô.
Sobre o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o tucano disse que a aprovação da reforma da Previdência é a primeira resposta para enfrentar o problema fiscal do País.
 
"Claro que não é uma boa notícia, mas eu acho que é possível recuperar. É evidente que há um problema fiscal que precisa ser enfrentado rapidamente. E acho que a primeira resposta a isso deve ser a aprovação da reforma da Previdência", disse.
Nesta sexta, 12, a agência de classificação de riscos Standard & Poors informou que rebaixou a nota de crédito do Brasil em razão de constantes atrasos na aprovação das novas regras nas aposentadorias.
Elogio. Perguntado sobre a reportagem do Estado de hoje, segundo a qual presidente Michel Temer elogiou o governador paulista como uma forma de frear atrito entre dois aliados  o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Fazenda , Alckmin se disse "muito honrado".
Em entrevista ao Estado, Temer afirmou que Alckmin preenche os requisitos de segurança e serenidade esperados pelos brasileiros e se disse "amigo do Geraldo há muitos anos". Também classificou a falta de apoio do governador na época em que sofreu duas denúncias como assunto passado.
Na mesma entrevista, Temer admitiu preferir que o ministro Henrique Meirelles (PSD) continue na Fazenda e opinou que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) tende a disputar a reeleição à Presidência da Câmara. Ambos são, como Alckmin, pré-candidatos à Presidência.
Perguntado, o tucano não quis falar das declarações de Temer sobre Meirelles e Maia. "Olha, eu não vou fazer comentário, ta bom?"
Poupatempo. Alckmin esteve na Estação Vila Prudente do Metrô para lançar um livro que conta a história de 20 anos do Poupatempo e divulgar a instalação, há 20 dias, de 30 totens de autoatendimento em estações de Metrô, shoppings e supermercados.
Para demonstrar o totem na Vila Prudente, Alckmin emitiu a sua certidão de antecedentes criminais.

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