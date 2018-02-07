Mercado financeiro ignora Lula diante de possível prisão

O ex-presidente Lula Crédito: Reprodução | Twitter

Até ano passado na lista de convidados de um evento que reúne os principais empresários e investidores brasileiros e internacionais, o ex-presidente Lula ficou fora da lista de convidados este ano. Cerca de 2,5 mil pessoas participam desde terça-feira de um encontro para discutir, com presidenciáveis, os rumos da economia. Diante da possibilidade de prisão do petista, um discurso ganhou corpo nos últimos dois dias entre os financistas:

"Não queremos ouvir o que o Lula tem hoje para dizer", disse um dos convidados, repetindo um mantra corrente no luxuoso hotel que reuniu o grupo. "O melhor do mundo é Lula fora da corrida presidencial".

Os empresários, aliás, arriscavam em rodinhas de bate-papo o prognóstico que eles consideram mais viável para acelerar a economia brasileira. No contexto de que Lula não participaria da eleição, acreditam que aumentam as chances de uma candidatura de centro, segundo eles, mais afinado com o setor produtivo.

O temor entre os empresários é que Lula infle durante eventual campanha o discurso contrário à reforma trabalhista. Consideram que o petista tem hoje uma massa de votos proveniente justamente dos trabalhadores, principalmente no Norte e Nordeste, e sua posição poderia dificultar a aprovação da reforma no Congresso.

Na terça-feira (6), os convidados ouviram o pré-candidato do PSC, Jair Bolsonaro. Assim como os demais convidados, Bolsonaro foi aplaudido e cumprimentado ao final de sua apresentação. Ao contrário dos demais, no entanto, foi quem mais fez a plateia rir, principalmente quando afirmou: "nem sei o que estou fazendo aqui, já que eu não entendo nada de economia".

Investidores internacionais também teriam mostrado interesse nas palavras do Bolsonaro, esperando que eles fossem convencidos de sua proposta para o setor, o que não teria acontecido nesse primeiro momento. Paulo Guedes é visto como uma espécie de "assessor" para assuntos econômicos de Bolsonaro. Guedes é hoje dono da Bozano Investimento e foi fundador do Pactual, banco que se fundiu ao BTG e responsável pelo evento nesses dois dias.

Também participaram do evento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputado, Rodrigo Maia. Mas os radares pareciam voltados mais para dois nomes ausentes, o apresentador Luciano Huck e o governador Geraldo Alckmin. Ambos alegaram incompatibilidade de agendas.