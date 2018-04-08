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Mercado da Política: troca-troca partidário no ES

Parlamentares puderam mudar livremente de partido até este sábado, 7 de abril; veja as costuras eleitorais

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 15:40
Incluída na reforma política aprovada pelo Congresso no ano passado, a janela partidária foi criada para permitir a troca de partido, durante um prazo de 30 dias, às vésperas das eleições, sem o risco de perda de mandato por infidelidade. Assim, desde o dia 8 de março até o dia 7 de abril, seis meses antes das eleições, deputados estaduais e federais puderam mudar livremente de legenda. A equipe de Política de A Gazeta monitorou e listou todas essas mudanças.
Com as mudanças, o tamanho das bancadas influirá no tempo de TV, e elas também podem causar mudanças na base governista e na composição das comissões, principalmente na Câmara dos Deputados. Além disso, o fato de o financiamento das campanhas deste ano ser majoritariamente público, totalizando R$ 2,5 bilhões, fez com que o aspecto financeiro tomasse conta das negociações. 
 
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