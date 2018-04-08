Mercado da Política: troca-troca partidário no ES

Incluída na reforma política aprovada pelo Congresso no ano passado, a janela partidária foi criada para permitir a troca de partido, durante um prazo de 30 dias, às vésperas das eleições, sem o risco de perda de mandato por infidelidade. Assim, desde o dia 8 de março até o dia 7 de abril, seis meses antes das eleições, deputados estaduais e federais puderam mudar livremente de legenda. A equipe de Política de A Gazeta monitorou e listou todas essas mudanças.