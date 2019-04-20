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Em Brasília

Menina se recusa a cumprimentar Bolsonaro durante cerimônia de Páscoa

Presidente divulgou um vídeo em sua conta no Twitter do momento e escreveu: "Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele."

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 11:33

Publicado em 

20 abr 2019 às 11:33
Menina se recusa a cumprimentar presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução Twitter
Uma menina se recusou a cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro durante celebração de Páscoa na última quarta-feira, 17, no Palácio do Planalto. O próprio Bolsonaro divulgou um vídeo em sua conta no Twitter do momento em que cumprimenta crianças da Escola Classe 1 da Estrutural, região da periferia de Brasília, e uma delas se nega a estender a mão para ele.
Na imagem, Bolsonaro aparece ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele sorri e pega algumas crianças no colo. Quando ele cumprimenta as crianças que estavam na última fila do grupo, a menina cruza os braços e faz sinal de negativo com a cabeça diante da investida do presidente. O momento ocorre aos 28 segundos do vídeo.
Não é a primeira vez que um fotógrafo registra o momento em que um presidente não consegue cumprimentar uma criança. Em 1979, a menina Raquel Coelho Menezes de Souza, de quatro anos, se negou a cumprimentar o então presidente João Baptista Figueiredo durante uma parada cívico-militar no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A foto virou símbolo da resistência à ditadura militar.
Ao publicar o vídeo feito no Planalto, Bolsonaro citou um versículo do livro bíblico de Provérbios: "Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele." Na postagem, ele ainda escreve "vamos cuidar do futuro do Brasil!".

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