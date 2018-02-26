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Filiado ao PSD

Meirelles sinaliza que pode disputar eleição por outro partido

Ministro da Fazenda reafirma que decisão será anunciada em abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 13:28

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 13:28

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que existem outros partidos, além do PSD, à qual é filiado, em contato sobre uma possível candidatura à Presidência da República. Em entrevista à rádio "Bandeirantes" de Porto Alegre, ele afirmou que tem tido conversas amigáveis com o PSD sobre as eleições, mas sinalizou que há convites de outras legendas caso o PSD decida escolher um candidato em São Paulo para disputar as eleições.
Ele ainda afirmou que não há porque precipitar sua decisão de concorrer à presidência e disse que ela deve ser tomada ao redor do dia 7 de abril. Esse é o prazo para quem ocupa um cargo público se desligar para concorrer.
- A decisão vai ser tomada ao redor do dia 7. Não há razão para precipitação, antecipação. Tem muito tempo ainda até a deflagração real do processo eleitoral.
Questionado sobre um possível encontro com o publicitário Duda Mendonça, Meirelles disse que vários marqueteiros têm conversado com sua assessoria devido à possibilidade de sua candidatura. E afirmou que, até agora, contratou apenas um deles, o publicitário Fábio Veiga, para

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