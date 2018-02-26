Meirelles sinaliza que pode disputar eleição por outro partido

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que existem outros partidos, além do PSD, à qual é filiado, em contato sobre uma possível candidatura à Presidência da República. Em entrevista à rádio "Bandeirantes" de Porto Alegre, ele afirmou que tem tido conversas amigáveis com o PSD sobre as eleições, mas sinalizou que há convites de outras legendas caso o PSD decida escolher um candidato em São Paulo para disputar as eleições.

Ele ainda afirmou que não há porque precipitar sua decisão de concorrer à presidência e disse que ela deve ser tomada ao redor do dia 7 de abril. Esse é o prazo para quem ocupa um cargo público se desligar para concorrer.

- A decisão vai ser tomada ao redor do dia 7. Não há razão para precipitação, antecipação. Tem muito tempo ainda até a deflagração real do processo eleitoral.