Meirelles reconhece que há espaço para negociação da Previdência

Meirelles: ele defendeu a importância da aprovação no Congresso para o cumprimento do Teto dos Gastos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu que há espaço para negociação nos termos da reforma da Previdência para que seja aprovada no Congresso. Segundo ele, é possível estudar mudanças que não afetem a equidade e o equilíbrio fiscal. O ideal, porém, seria aprovar o substitutivo do jeito que está.

Eu tenho a avaliação que, de fato, o trabalho que está sendo feito de esclarecimentos nos últimos tempos, nas últimas semanas, está começando a surtir resultado. E há indicações de que tem um número maior de parlamentares favoráveis à reforma. A gente continua trabalhando e vamos aguardar até o dia da votação, declarou Meirelles, após palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Segundo o ministro, a reforma da Previdência está planejada para ser votada no dia 19 de fevereiro. Ele defendeu a importância da aprovação no Congresso para o cumprimento do Teto dos Gastos. O teto de gastos é fundamental, lembrou.

O ministro destacou que, se a reforma da Previdência for aprovada agora, não fará mais parte do debate eleitoral. Eu acho muito importante o Brasil passar por isso (Previdência), resolver e continuar, contou. Reforma da Previdência no Brasil não é opinião, é necessidade.

Meirelles disse que, no México, a idade média de aposentadoria para homens é de 72 anos, contra 59,4 anos no Brasil. No caso de homens de alta renda, a idade média para aposentadoria cairia a 55 anos. A renda per capita é parecida, tem condições econômicas parecidas, não tem muita diferença de expectativa de vida, comparou.