Meirelles reafirma que tomará decisão sobre candidatura em abril

Brasília - Ministro da Fazenda Henrique Meirelles (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta sexta-feira (02) que tomará uma decisão sobre sua candidatura à Presidência da República no limite do prazo legal para se desincompatibilizar do cargo. Vou tomar essa decisão na data legal do começo de abril, afirmou Meirelles, em palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Sem citar diretamente a candidatura, Meirelles disse que muita coisa vai depender se, de fato, a economia consolidou o crescimento, com aumento da sensação de bem-estar por parte da população. Até isso acontecer, Meirelles disse que estará 100% dedicado ao trabalho. Minha ideia é não pensar nesse assunto, não me desviar, afirmou.