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Eleições 2018

Meirelles reafirma que tomará decisão sobre candidatura em abril

O ministro, que foi lançado pré-candidato pelo PSD, lembrou de 2010, quando foi convidado para compor a chapa com a ex-presidente Dilma Rousseff
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:40

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:40

Brasília - Ministro da Fazenda Henrique Meirelles (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta sexta-feira (02) que tomará uma decisão sobre sua candidatura à Presidência da República no limite do prazo legal para se desincompatibilizar do cargo. Vou tomar essa decisão na data legal do começo de abril, afirmou Meirelles, em palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).
Sem citar diretamente a candidatura, Meirelles disse que muita coisa vai depender se, de fato, a economia consolidou o crescimento, com aumento da sensação de bem-estar por parte da população. Até isso acontecer, Meirelles disse que estará 100% dedicado ao trabalho. Minha ideia é não pensar nesse assunto, não me desviar, afirmou.
O ministro, que foi lançado pré-candidato pelo PSD, lembrou de 2010, quando foi convidado para compor a chapa, como vice-presidente, com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo Meirelles, ele só anunciou (e, de fato, só tomou) a decisão em 31 de março, limite legal para deixar os caros públicos.

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