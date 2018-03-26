Meirelles: minha consideração para ser candidato é a Presidência

Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou a possibilidade de ser vice em uma chapa com o presidente Michel Temer nas próximas eleições, mas indicou que seu objetivo é ser cabeça de chave na campanha eleitoral pela disputa ao cargo de Presidência da República.

Em Porto Alegre, onde participa de palestras com lideranças empresariais do Estado, Meirelles preferiu a cautela e não quis confirmar oficialmente o acerto com o presidente Michel Temer para a sua saída do Ministério da Fazenda. Disse que vai decidir no início da semana, mas já respondeu perguntas como candidato sobre vários temas.

Minha consideração para ser candidato é a Presidência (cargo), disse Meirelles, sem descartar categoricamente a posição de vice numa chapa com o presidente Temer.

Apesar de ter acertado com o presidente a sua saída do governo, como mostrou o Estadão/Broadcast pela manhã, Meirelles disse que mandou fazer pesquisas qualitativas para tomar a decisão. Segundo ele, a ideia é entender com as pesquisas o que brasileiro pensa e quer do futuro do País. O ministro disse que não tomará decisão de forma precipitada ou por vaidade. Levo em conta questões partidárias", disse.