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Eleições 2018

Meirelles: minha consideração para ser candidato é a Presidência

Ministro da Fazenda, contudo, ainda não descarta a possibilidade de ser vice em chapa encabeçada pelo presidente Michel Temer

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:41
Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou a possibilidade de ser vice em uma chapa com o presidente Michel Temer nas próximas eleições, mas indicou que seu objetivo é ser cabeça de chave na campanha eleitoral pela disputa ao cargo de Presidência da República.
Em Porto Alegre, onde participa de palestras com lideranças empresariais do Estado, Meirelles preferiu a cautela e não quis confirmar oficialmente o acerto com o presidente Michel Temer para a sua saída do Ministério da Fazenda. Disse que vai decidir no início da semana, mas já respondeu perguntas como candidato sobre vários temas.
Minha consideração para ser candidato é a Presidência (cargo), disse Meirelles, sem descartar categoricamente a posição de vice numa chapa com o presidente Temer.
Apesar de ter acertado com o presidente a sua saída do governo, como mostrou o Estadão/Broadcast pela manhã, Meirelles disse que mandou fazer pesquisas qualitativas para tomar a decisão. Segundo ele, a ideia é entender com as pesquisas o que brasileiro pensa e quer do futuro do País. O ministro disse que não tomará decisão de forma precipitada ou por vaidade. Levo em conta questões partidárias", disse.
Uma das dessas questões que estão sendo avaliadas, segundo ele, é a garantia de que será cabeça de chapa. Ele também esquivou-se de comentar o acerto para a migração do PSD, seu atual partido, para o MDB. Tenho conversado com vários partidos, despistou para depois reconhecer que as conversas com o MDB estão avançadas.

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