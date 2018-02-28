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Eleições 2018

Meirelles diz receber muitos apelos para concorrer à Presidência

Ministro defende que uma pesquisa qualitativa deverá influenciar na sua decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 13:40

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 13:40

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que tem recebido muitos apelos para que se candidate ao cargo de presidente da República.
 Existe uma questão de parar e pensar se é o momento, e se tenho disposição para isso ou não. Eu tenho recebido muitos apelos nesse sentido, recebido sugestões, manifestações de pessoas que apoiam a ideia, da sociedade. Nas minhas visitas, palestras, recebo grande número de pedidos nesse sentido.
Em entrevista para a rádio Paiquerê, de Londrina, no Paraná, o ministro defendeu que uma pesquisa de natureza qualitativa deverá influenciar na sua decisão sobre uma possível candidatura.
 É muito importante que se tenha uma algumas pesquisas. Não a pesquisa de intenção de voto, porque essa envolve o que a população conhece de cada um (candidato). Digo a pesquisa qualitativa. É nela que se avalia aquilo o que as pessoas estão esperando. E tenho que avaliar tudo isso de forma criteriosa e com muito vigor.
Numa verdadeira maratona de entrevistas para rádios do interior do país, Meirelles tem buscado aproximação com o eleitorado em regiões onde seu nome não é tão conhecido. Na entrevista desta manhã, o ministro destacou que existe também questões de ordem partidária e política que ele está levando em consideração para tomar a decisão sobre uma possível candidatura.
 É muito importante ter apoio de prefeitos, vereadores e deputados. Toda uma estrutura que possa levar a mensagem a todas as regiões do país.
Na entrevista de 25 minutos, o ministro também defendeu as medidas econômicas tomadas por sua gestão na Fazenda, e voltou a amenizar o fato de a reforma da Previdência ter sido retirada da pauta de prioridades do governo para ser levada ao Congresso. Segundo o ministro, o problema gravíssimo do momento é a questão da segurança pública no Rio de Janeiro.
 Por isso foi necessária a intervenção, sendo necessário paralisar qualquer mudança constitucional. Agora, se nós olharmos mais a frente, aí sim é necessário a reforma da Previdência. Em 10 anos (o gasto com aposentadoria) vai ocupar 80% da receita da União, aí não vai ter dinheiro para pagar saúde e educação. Mas não é uma questão de curto prazo. Esperamos que a previdência deve ser votada este ano ou no máximo no ano que vem.
 

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