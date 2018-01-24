Meirelles diz que sempre é abordado para ser candidatar à Presidência

Segundo ele, "há vários fatores que pesam em decisão sobre candidatura à Presidência" Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 23, em Davos, na Suíça, que tem sido frequentemente abordado para ser candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

"Isso é recorrente. Sempre tem essa história. É normal", disse a jornalistas. Ele acrescentou, ainda, que sua resposta é a mesma que tem dado oficialmente à imprensa nos últimos meses: de que está 100% focado na economia e que, em abril, decidirá sobre a candidatura. Meirelles está em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.

Questionado sobre a possibilidade de complementar alguma chapa como vice-presidente, o ministro descartou imediatamente a hipótese. "De jeito nenhum".

Em entrevista à rede de TV americana CNBC, o ministro disse ainda que seu plano é "ficar totalmente focado na economia até decidir sobre concorrer ou não". Segundo ele, "há vários fatores que pesam em decisão sobre candidatura à Presidência".