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Eleição 2018

Meirelles diz que sempre é abordado para ser candidatar à Presidência

Em entrevista à rede de TV americana CNBC, o ministro disse ainda que seu plano é 'ficar totalmente focado na economia até decidir sobre concorrer ou não'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 22:27

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 22:27

Segundo ele, "há vários fatores que pesam em decisão sobre candidatura à Presidência" Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 23, em Davos, na Suíça, que tem sido frequentemente abordado para ser candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.
"Isso é recorrente. Sempre tem essa história. É normal", disse a jornalistas. Ele acrescentou, ainda, que sua resposta é a mesma que tem dado oficialmente à imprensa nos últimos meses: de que está 100% focado na economia e que, em abril, decidirá sobre a candidatura. Meirelles está em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.
Questionado sobre a possibilidade de complementar alguma chapa como vice-presidente, o ministro descartou imediatamente a hipótese. "De jeito nenhum".
Em entrevista à rede de TV americana CNBC, o ministro disse ainda que seu plano é "ficar totalmente focado na economia até decidir sobre concorrer ou não". Segundo ele, "há vários fatores que pesam em decisão sobre candidatura à Presidência".
"Entre fatores que pesam, um é a questão das composições dos partidos. Outro fator que é importante é ter uma boa coalizão, uma vez que há muitos partidos no Brasil e muitos congressistas em cada um deles. Há também a questão do bem estar econômico da população. E por fim, há uma decisão pessoal final", destacou.

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