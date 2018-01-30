Meirelles diz que até abril decide se é candidato a presidente

Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, nesta terça-feira (30), que não alterou seus planos sobre uma possível saída do governo no começo de abril para disputar a Presidência da República. O presidente Michel Temer afirmou que somente em maio vai definir que candidato terá seu apoio. Se Temer seguir à risca o prazo estipulado para decidir seu apoio, Meirelles terá de deixar o cargo sem a garantia de que será o candidato do governo.

"Minha ideia é chegar de fato no fim de março, começo de abril. Aí, parar, analisar as todas as circunstâncias, analisar todo o cenário e tomar essa decisão", afirmou o ministro da Fazenda.

Ele disse que, caso a candidatura a presidente não dê certo, não pretende disputar nenhum outro cargo e continuará como ministro da Fazenda. Embora goiano e já tendo sido eleito deputado federal pelo estado em 2002, atualmente o título de eleitor de Meirelles é de São Paulo.

"Não tenho essa ideia (disputar outro cargo). Minha ideia é definir de fato no fim de março ou começo de abril se sou candidato a presidente", contou o ministro.

Meirelles participou nesta terça-feira de evento em Rio Verde (GO) que anunciou a liberação de crédito de R$ 12,5 bilhões para produtores rurais. Ele aproveitou para defender as reformas do governo, mas negou que fosse um discurso eleitoral.