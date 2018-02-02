Corrida presidencial

Meirelles diz que 1% no Datafolha é 'absolutamente razoável'

Ministro reafirma que decidirá até início de abril sobre candidatura à presidência
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:28

O nome de Meirelles foi testado em quatro cenários no levantamento. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou, nesta quinta-feira (01), a pesquisa Datafolha, na qual ele aparece com apenas 1% (2% num cenário sem Lula e sem Marina Silva) das intenções de voto na corrida presidencial de 2018. Ele classificou o resultado como absolutamente razoável para alguém que nem sequer definiu se vai ser candidato.
"Eu nem sequer decidi se eu vou ser candidato. Essa decisão eu vou tomar até o início de abril. Não estou fazendo campanha, carreata, comícios, portanto, acho absolutamente razoável".
Na terça-feira, antes da divulgação da pesquisa, o ministro da Fazenda disse que tomaria a decisão sobre uma eventual candidatura até o início de abril. O nome de Meirelles foi testado em quatro cenários no levantamento.
O ministro alcançou 2% das intenções de voto em apenas uma dessas simulações, em que ficaram de fora da lista apresentada aos entrevistados Lula, Marina e João Doria (PSDB). A rejeição a Meirelles fica em 19%, segundo o Datafolha.

