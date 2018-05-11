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Encontro de presidenciáveis

Meirelles defende governo, e Bolsonaro falta a mais um encontro

Na Serra Gaúcha, pré-candidatos a presidente criticam Michel Temer

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 00:56
Henrique Meirelles (PMDB), Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), e Manuela DÁvila (PCdoB) e Alvaro Dias (Podemos) apresentaram suas credenciais para comandar o país Crédito: Agência Brasil
A seis meses das eleições, cinco pré-candidatos à Presidência da República reuniram-se, na tarde desta quinta-feira (10), em Gramado, na Serra Gaúcha. Henrique Meirelles (PMDB), Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), e Manuela DÁvila (PCdoB) e Alvaro Dias (Podemos) apresentaram suas credenciais para comandar o país em conferência promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).
Durante duas horas, os presidenciáveis, em conversa medida pela colunista de Política de Zero Hora, Rosane de Oliveira, discorreram sobre três temas centrais  educação, Segurança Pública e reforma tributária. Também convidados, os demais pré-candidatos não compareceram ao evento. Jair Bolsonaro tem faltado a todos os encontros entre pré-candidatos a presidente.
Diante de um público formado por deputados estaduais de todo o país, os postulantes ao Palácio do Planalto defenderam o aumento da responsabilidade do governo federal no combate à violência. Boulos pediu a desmilitarização da polícia, e Manuela provocou uma discussão sobre a política de drogas.
Meirelles, por sua vez, disse que o governo precisa garantir o crescimento econômico para aumentar o potencial de investimento dos estados nas polícias. Dias pregou a tolerância zero ao crime, e Ciro pediu um esforço para sair da mesmice porque há alguma novidade no mundo do crime brasileiro.
Ao fim, Meirelles, que chegou cerca de uma hora após o início do painel em decorrência de um atraso no voo provocado pela neblina em Curitiba, no Paraná, saiu sem atender à imprensa. Coube a Ciro  dentre os participantes, o melhor colocado nas pesquisas eleitorais  criticar o presidente Michel Temer, colega de partido do ex-ministro da Fazenda:
"Eu gostaria que ele (Temer) fosse candidato para ver o tamanho da repulsa que o povo brasileiro tem a um golpista salafrário. Na prática, é isso que ele é".

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