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Eleições 2018

Meirelles confirma que deixará Fazenda para analisar candidatura

Ministro tinha até esta sexta-feira (6) para decidir se sairia do cargo

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:38
Brasília - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles durante coletiva de imprensa, sobre a flexibilização da regra de ouro (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Depois de dar uma série de sinais trocados sobre se deixaria o cargo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou ao GLOBO nesta sexta-feira (6) que sairá do comando da pasta. Ele informou que decidiu sair para contemplar uma possível candidatura.
"Decidi sair neste momento. Vou analisar uma possível candidatura". Nos últimos dias, interlocutores próximos do ministro afirmaram que ele vinha dando sinais de que poderia não sair da Fazenda e que o presidente Michel Temer teria pedido inclusive que ele ficasse no cargo.
Meirelles tinha até a presente data para tomar a decisão de se desincompatibilizar do cargo de ministro para disputar as eleições. Ainda não há informações para qual cargo irá concorrer: se vice ou presidência. O ministro marcou uma coletiva para às 15h30.
Sem encontrar apoio do PSD, do qual era membro, o ministro se filiou ao PMDB, partido do presidente Michel Temer, na última terça-feira com pompas de campanha. A filiação teve direito a fotos de Temer e Meirelles juntos e jingle.

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