Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'FHC está certo'

Meirelles afirma que quem tem apoio só do mercado não ganhará eleição

Ministro da Fazenda diz concordar com ex-presidente quando deu declaração no 'Fórum Estadão'

Publicado em 01 de Março de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 13:47
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, em entrevista à Rádio Eldorado, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está certo quando disse, durante o Fórum Estadão, na terça, 27, que "quem for o candidato de mercado vai perder a eleição" de outubro. "Ele (FHC) está certo. Quem é candidato só do mercado tem apoio (em número de votos) proporcionalmente pequeno. Mas, a questão é que a importância do mercado não é o número de votos. Quem ganha eleição tem apoio de todas as classes sociais e de todo o Brasil", afirmou Meirelles.
Questionado sobre quem o substituirá caso saia candidato, Meirelles evitou citar nomes. Limitou-se a dizer que o "time na Fazenda" é bastante forte. "Temos uma equipe muito boa, e o presidente (Michel Temer) tomará uma decisão boa para me substituir, se eu tomar decisão de me candidatar", disse. Entre os possíveis substitutos, está o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia.
O ministro voltou a dizer que ainda não decidiu se será ou não candidato à Presidência da República e que tomará essa decisão em aproximadamente um mês. Meirelles afirmou que está conversando com "todo o Brasil", com todas as classes sociais e em todas as regiões. Disse, inclusive, que essa peregrinação político-eleitoreira não é novidade para ele. "Tive experiência de ter contato com o povo quando fui candidato a deputado federal", emendou.
Meirelles repetiu que tem sentido uma receptividade muito grande dos partidos, além de ter tido "excelentes conversas com o PSD e com líderes do MDB". Ele ponderou que não compete aos partidos anunciarem que ele será candidato antes de ele tomar uma decisão, a qual será anunciada até o dia 7 de abril.
Na entrevista, o ministro evitou fazer uma análise técnica sobre as chances das candidaturas. "Porque estou focado na economia", declarou. Nesse contexto, ele destacou que o governo lançou, recentemente, uma agenda econômica com as ações prioritárias e que está dando andamento à privatização da Eletrobras. "Acreditamos que a privatização da Eletrobras seja tão importante como foi a da telefonia", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados