Médicos vão atender pacientes em casa para desafogar hospitais do ES

Médico vai atender pacientes que sofrem de doenças respiratórias, quadros infecciosos e alguns tipos de doenças raras em domicílio Crédito: Arquivo

Um dos planos do futuro secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), é criar equipes na rede pública de saúde capazes de atender pacientes em casa já a partir de 2019. O plano do "home care" (cuidado doméstico) é disponibilizar médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.

Entre os enfermos que podem ser atendidos em casa, aqueles que sofrem com problemas respiratórios, enfizema pulmonar, quadros infecciosos ou com alguns tipos de doenças raras.

Além de humanizar o atendimento e evitar deslocamentos, por trás da proposta está o interesse no aumento da capacidade dos leitos hospitalares.

"O cuidado domiciliar vai no sentido da desospitalização de pacientes internados", explicou, antes de emendar: "Às vezes, um paciente com doença rara com quadro infeccioso ocupa um leito que leva ao isolamento de outros três. O leito do hospital tem que girar. Se o tempo médio de permanência é de seis dias e é reduzido para quatro, há possibilidade de atender mais pessoas".

A ideia é iniciar o debate no início do ano com os municípios, já que a execução do programa depende de parceria com esses entes. Nésio pretende iniciar o projeto já a partir do próximo ano, pelos municípios da Grande Vitória. Em seguida, a ideia é expandir pelo Estado.

Hoje, os serviços de atenção primária já são aptos a esse tipo de atendimento, mas Nésio pretende uma mudança na "organização e sistematização do serviço". "Precisamos ter equipes para os casos que precisam de mais tecnologia", disse.

Nésio Fernandes vai comandar a Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Raphael Marques

Filiado ao PCdoB, Nésio formou-se em Medicina em Cuba. Após seis anos e oito meses estudando no país de Fidel Castro, revalidou o diploma na Universidade Federal de Minas Gerais. Natural de Santa Catarina, já havia estudado Fisioterapia antes de chegar em Havana, então com 24 anos, para a segunda formação.

MEDICINA CUBANA

Para ele, há muita "ficção" sobre a medicina cubana, sobretudo com relação à ideia de que os médicos de lá são quase exclusivamente voltados à atenção primária.

"uba possui uma rede de hospitais e uma rede de complexidade ambulatorial extremamente poderosa e muito bem organizada, e com acesso excepcional a exames de altíssima complexidade, invejáveis para os padrões de muitos Estados brasileiro" Nésio Fernandes, futuro secretário da Saúde - Cargo do Autor

O futuro secretário falou bastante, durante sua apresentação, sobre a necessidade de dar eficiência ao sistema público do Estado e de "buscar desempenho máximo". E para tornar o sistema mais eficiente, lições aprendidas em Cuba estão na manga.

"Com muita vontade política, mesmo com poucos recursos, é possível fazer muita coisa. Quando seus profissionais têm pertencimento com o sistema, entendem o que estão fazendo e se realizam com o processo de trabalho, conseguem cuidar das pessoas de maneira maravilhosa. E é isso que precisamos fazer, cuidar do servidor público capixaba, empoderar os trabalhadores capixabas para que se sintam realizados trabalhando no sistema de saúde", frisou.

Outra meta do secretário é, até 2020, espalhar pelo Estado cerca de 300 novas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF)  modelo que atua na atenção básica. Para ele, a cobertura atual do Estado é muito baixa para o Sudeste. Hoje, segundo ele, são cerca de 500.

Para alcançar a meta ele conta com o governo Bolsonaro. É que Nésio elogia a equipe do futuro Ministério da Saúde. "Bolsonaro acertou. Há uma convergência de interesses".

O novo secretário defende que não adiantam grandes investimentos em serviços de média complexidade ambulatorial sobre uma rede pequena de atenção básica.

DIAGNÓSTICO

Há cerca de dois meses, Nésio faz um diagnóstico do quadro da saúde no Estado. Entre os problemas apontados, a falta de manutenção em hospitais e tanto falta de profissionais em algumas áreas quanto servidores que não trabalham na capacidade máxima.