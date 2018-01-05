MBL estuda colocar telão para acompanhar julgamento de Lula

O julgamento do ex-presidente irá ocorrer no próximo dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. Crédito: Divulgação

O Movimento Brasil Livre (MBL) estuda a possibilidade de 'chamar uma manifestação', com a instalação de um telão na Avenida Paulista, para acompanhar os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá ocorrer no próximo dia 24 de janeiro, em Porto Alegre.

"Ainda são apenas idéias, mas o MBL pensa sim em chamar uma manifestação para o dia do julgamento. Colocar um telão para acompanhar o que acontece em Porto Alegre é uma opção. Tudo vai depender do engajamento das pessoas", disse o Youtuber Arthur do Val, do canal Mamãe Falei, designado pelo MBL para falar do tema com a imprensa.

O grupo também estuda a possibilidade de realizar alguma manifestação em Porto Alegre. "Vai depender muito do engajamento por lá, mas ao menos transmissões ao vivo pela internet de tudo o que estiver acontecendo nos arredores do tribunal nos iremos fazer", afirmou do Val.

Para do Val, o pedido do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), para que o Exército e a Força Nacional atuem no dia do julgamento do ex-presidente foi "prudente": "Porto Alegre está em dificuldades com a questão da segurança pública. Nas últimas manifestações na cidade o bicho pegou. A mobilização pró-Lula deve ser grande também".

Agora, esses esquerdistas que estão criticando o prefeito precisam entender que o Exército estará lá para dar segurança. Eles só devem agir se forem provocados. Se as manifestações forem pacíficas não tem problema nenhum", disse. Marchezan é ligado ao MBL e é crítico do petista nas redes sociais.