Max Filho se reúne com Alvaro Dias, do Podemos

Max Filho Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), que se diz "disposto" a disputar o Palácio Anchieta, reuniu-se nesta quinta-feira (08) com o senador Alvaro Dias, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, em Brasília. O prefeito diz que tratou-se apenas de um "diálogo". Questionado sobre se recebeu convite para se filiar ao partido do senador, Max Filho respondeu que "há outras forças dialogando com o Podemos também". A senadora Rose de Freitas (PMDB)? "É", confirmou. "Não houve definição", disse o tucano quanto a uma possível migração dele para o Podemos. O ex-governador Max Mauro também participou da conversa.

se colocou como pré-candidata ao Palácio, mas não falou em deixar o PMDB. Se quiser mesmo concorrer ao governo do Estado, Max dificilmente encontraria apoio no PSDB, hoje na base de apoio do governador Paulo Hartung (PMDB), e teria que deixar o partido. Rose de Freitas, provavelmente, também teria que desembarcar da atual sigla. Ela, mas não falou em deixar o PMDB.

para se filiar ao PSB do ex-governador Renato Casagrande, que seria um candidato natural ao comando do Executivo estadual. Na última terça-feira, o prefeito compareceu ao evento de filiação do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, ao PPS. Já na quarta, conversou com o colega, ex-tucano. Max Filho também já foi convidado, que seria um candidato natural ao comando do Executivo estadual. Na última terça-feira, o prefeito compareceu ao evento de filiação do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, ao PPS. Já na quarta, conversou com o colega, ex-tucano.

"Ele me aconselhou a sair do PSDB", contou o prefeito. Ele não descarta deixar o partido mesmo se não disputar o governo. Max e Luiz Paulo compuseram um grupo, o "PSDB autêntico", para disputar as eleições internas do PSDB estadual, mas perderam a partida para o vice-governador César Colnago.

Se seguir adiante na empreitada para as eleições de outubro, Max Filho terá que se desincompatibilizar e deixar a Prefeitura de Vila Velha até 7 de abril. Neste caso, quem assumiria o cargo seria o vice, Jorge Carreta (PSDB).

"Se eu precisar me desincompatibilizar, estará muito bem entregue a administração. Ele (Carreta) tem me acompanhado ao longo de duas décadas, integrou nossa equipe nos mandatos anteriores", elogiou o prefeito.

Enquanto Max estava em Brasília a prefeitura, sob o comando do vice, anunciou uma das principais vitrines da administração, o Bike VV, para compartilhamento de bicicletas. "Já estamos testando o homem", brincou Max Filho.