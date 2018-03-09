Max Filho se reúne com Alvaro Dias, do Podemos

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), que se diz "disposto" a disputar o Palácio Anchieta, reuniu-se nesta quinta-feira (08) com o senador Alvaro Dias, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, em Brasília. O prefeito diz que tratou-se apenas de um "diálogo". Questionado sobre se recebeu convite para se filiar ao partido do senador, Max Filho respondeu que "há outras forças dialogando com o Podemos também". A senadora Rose de Freitas (PMDB)? "É", confirmou. "Não houve definição", disse o tucano quanto a uma possível migração dele para o Podemos. O ex-governador Max Mauro também participou da conversa.
Se quiser mesmo concorrer ao governo do Estado, Max dificilmente encontraria apoio no PSDB, hoje na base de apoio do governador Paulo Hartung (PMDB), e teria que deixar o partido. Rose de Freitas, provavelmente, também teria que desembarcar da atual sigla. Ela se colocou como pré-candidata ao Palácio, mas não falou em deixar o PMDB.
Max Filho também já foi convidado para se filiar ao PSB do ex-governador Renato Casagrande, que seria um candidato natural ao comando do Executivo estadual. Na última terça-feira, o prefeito compareceu ao evento de filiação do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, ao PPS. Já na quarta, conversou com o colega, ex-tucano.
"Ele me aconselhou a sair do PSDB", contou o prefeito. Ele não descarta deixar o partido mesmo se não disputar o governo. Max e Luiz Paulo compuseram um grupo, o "PSDB autêntico", para disputar as eleições internas do PSDB estadual, mas perderam a partida para o vice-governador César Colnago.
Se seguir adiante na empreitada para as eleições de outubro, Max Filho terá que se desincompatibilizar e deixar a Prefeitura de Vila Velha até 7 de abril. Neste caso, quem assumiria o cargo seria o vice, Jorge Carreta (PSDB).
"Se eu precisar me desincompatibilizar, estará muito bem entregue a administração. Ele (Carreta) tem me acompanhado ao longo de duas décadas, integrou nossa equipe nos mandatos anteriores", elogiou o prefeito.
Enquanto Max estava em Brasília a prefeitura, sob o comando do vice, anunciou uma das principais vitrines da administração, o Bike VV, para compartilhamento de bicicletas. "Já estamos testando o homem", brincou Max Filho.
Ainda nesta quinta, Max diz que obteve a confirmação da liberação de R$ 3,7 milhões para a área da Saúde de Vila Velha durante sua passagem por Brasília.