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Relação

Max da Mata e Luciano Rezende demonstram reaproximação

O vereador chegou a ser secretário da Prefeitura de Vitória, mas rompeu com o prefeito há dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 00:43

Publicado em 06 de Março de 2018 às 00:43

A articulação que tem sido feita nas últimas semanas buscando a retomada do diálogo entre o prefeito Luciano Rezende (PPS) e o vereador de Vitória Max da Mata (PDT), que estavam rompidos politicamente desde o início de 2016, demonstra ser um movimento limitado à relação municipal, de acordo com o próprio Max e com aliados do prefeito.
Embora este início de reaproximação também tenha sido visto como uma tentativa do vereador servir como ponte na retomada das relações de Luciano com o governador Paulo Hartung (PMDB) e o deputado estadual Amaro Neto (SDD), o momento ainda é de cautela entre os envolvidos.
"Tínhamos uma relação pessoal, anterior à política, que sempre foi muito boa, e em função do processo político, eleitoral, e de várias circunstâncias, fez com que não só nos afastássemos, mas também perdêssemos um convívio civilizado. Nem havia um grande motivo para isso. Mas na política há encontros e desencontros. Não chamo de reaproximação, e sim de retomar o diálogo", afirmou Max.
Quanto à articulação com o grupo político oposto, Max não dá certeza. "Acho que assim como tem sido saudável retomarmos nosso diálogo, também seria se fosse reconstruído com o Paulo, Amaro, respeitando o projeto político de cada um, mas sem penalizar as pessoas", disse.
Segundo ele, este sinal de "bandeira branca" também contou com a ajuda de colegas parlamentares aliados do prefeito. O presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS), foi um dos auxiliares.
"Max é um bom quadro, e pelo menos pela questão institucional é importante que haja uma reaproximação. A iniciativa foi dele", contou.
Outros interlocutores do prefeito, entretanto, avaliam que o movimento do vereador seja para amenizar a posição de isolamento em que se encontra desde que saiu do cargo de secretário de Esportes do governo do Estado, em agosto passado. "A saída dele do governo não foi bem digerida, e agora isso é fruto do momento eleitoral. É possível retomar a relação administrativa, mas unir com outro grupo político é difícil", considera um aliado de Luciano.

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