Max da Mata e Luciano Rezende demonstram reaproximação

A articulação que tem sido feita nas últimas semanas buscando a retomada do diálogo entre o prefeito Luciano Rezende (PPS) e o vereador de Vitória Max da Mata (PDT), que estavam rompidos politicamente desde o início de 2016, demonstra ser um movimento limitado à relação municipal, de acordo com o próprio Max e com aliados do prefeito.

"Tínhamos uma relação pessoal, anterior à política, que sempre foi muito boa, e em função do processo político, eleitoral, e de várias circunstâncias, fez com que não só nos afastássemos, mas também perdêssemos um convívio civilizado. Nem havia um grande motivo para isso. Mas na política há encontros e desencontros. Não chamo de reaproximação, e sim de retomar o diálogo", afirmou Max.

Quanto à articulação com o grupo político oposto, Max não dá certeza. "Acho que assim como tem sido saudável retomarmos nosso diálogo, também seria se fosse reconstruído com o Paulo, Amaro, respeitando o projeto político de cada um, mas sem penalizar as pessoas", disse.

Segundo ele, este sinal de "bandeira branca" também contou com a ajuda de colegas parlamentares aliados do prefeito. O presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS), foi um dos auxiliares.

"Max é um bom quadro, e pelo menos pela questão institucional é importante que haja uma reaproximação. A iniciativa foi dele", contou.