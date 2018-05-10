Marun diz que Lula, Marina, Bolsonaro e Ciro representam o 'atraso'

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que os pré-candidatos que lideram as pesquisas eleitorais  Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT)  representam o "atraso" e o "retrocesso" na corrida eleitoral de 2018. Marun disse que os partidos de centro estão buscando a candidatura do "bom senso". Ele disse que não vê "concretude" nas conversas entre o presidente Michel Temer e o candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin. Marun repetiu que não há como o PMDB apoiar não pode fazer aliança com candidato que não assuma sua parceria com o governo Temer.

"Candidaturas que hoje estão à frente nas pesquisas, entendo, representam o atraso, o retrocesso. Elas entendem que o limite de teto de gastos que implementamos não é valido, por exemplo. Representam o atraso porque não vejo outra agenda (a não ser a nossa). Temos pesquisas e o primeiro colocado é o ex-presidente Lula, o segundo é Bolsonaro, terceiro em Marina e Ciro. Sim (colocaria esses quatro na categoria do atraso). É quem não teve coragem de dizer que o país precisa de uma reforma da Previdência, quem não teve coragem de dizer isso claramente, para mim, já representa um atraso", disse Marun.

O ministro repetiu que o PMDB não fará aliança com candidatos que não assumam que já participaram da gestão Temer.

"Jamais estaremos apoiando um candidato que finja não ser governo, mesmo que assuma nossa pauta. Vejo com muito otimismo a construção de uma candidatura de bom senso. Vejo uma candidatura do bom senso como possível, como muito otimismo. E coloco com sinceridade o que ainda nos afasta. Estamos lutando por uma candidatura que represente um projeto. O PMDB tem dado um exemplo de como deve agir um partido. Que tenham sinceridade", disse ele.

O ministro disse que o simples fato de Temer estar conversando com Alckmin já é um fato positivo e revelou que ele mesmo recebeu um telefone de Alckmin há cerca de 30 dias.