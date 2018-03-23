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Rio de Janeiro

Marun diz que intervenção 'é guerra' e sugere drones em favelas

Ministro afirmou que violência no Rio deveria ter sido solucionada 'há muito tempo'

Publicado em 22 de Março de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 23:15
Marun afirmou que o problema da violência no Estado deveria ter sido enfrentado há tempos pelos governos fluminenses Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O ministro Carlos Marun, responsável pela articulação política do governo, disse, nesta quinta-feira (22), que a intervenção federal no Rio de Janeiro "é uma guerra", mas da qual acredita que o governo sairá vencedor. Marun afirmou que o problema da violência no Estado deveria ter sido enfrentado há tempos pelos governos fluminenses, já que agora a luta é contra um "inimigo organizado".
"Sabemos o que estamos fazendo, mas é guerra. É a prioridade do governo e vamos enfrentar, mas sabendo disso, que é guerra. Estamos enfrentando agora um inimigo organizado e que já devia ter sido enfrentado há muito tempo. Hoje não é mais um bando de guri com fuzil na mão, o combate é mais difícil. Mas estamos indo para vencer", disse o ministro a reportagem.
Se autoproclamando um "palpiteiro de luxo", por não entender profundamente do tema, mas estar cercado de pessoas com o poder de tomar a decisão, Carlos Marun disse que apresentou algumas ideias tanto ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, quanto ao interventor federal, general Walter Braga Netto. Entre as sugestões estão o uso de drones nas favelas do Rio e fronteiras no país, além de um banco de dados integrado na segurança pública de todos os Estados e dados integrados entre a Polícia Civil e a Polícia Federal.
"Não dá mais para termos capelas, cada um ficar na sua casinha, com sua paróquia. Tem que haver integração, e temos que vencer isso com tecnologia e legislação", afirmou.
INTERVENTOR 'SATISFEITO' COM R$ 1 BILHÃO
Marun disse ainda que Braga Netto ficou "satisfeito" com a verba da União que será destinada à intervenção, que será de R$ 1 bilhão, liberada por Medida Provisória. Ontem, o presidente Michel Temer minimizou suposta "dissonância" que teria havido entre o governo federal e o general, que inicialmente pediu mais dinheiro do que a União vai dar.
"O general Braga Netto ficou satisfeito com esse montante, que é uma coisa inédita no auxílio a um estado".
O ministro comentou também o assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros na quarta-feira da semana passada na área central do Rio. Ele afirmou que o objetivo é resolver a investigação o quanto antes, mas que ainda é preciso entender as motivações do crime.
"Temos a convicção de que esse crime bárbaro vai ser desvendado. A investigação é difícil porque não se conseguiu saber ainda o objetivo dos assassinos. Tudo indica que foi um crime político, mas a política tem vários lados: queriam silenciá-la? queriam tentar agredir a intervenção?", questionou.
 

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