Marun diz que governo aprovará a Previdência com 314 votos

Brasília - O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quarta-feira que o governo aprovará a reforma da Previdência com 314 votos. Marun manteve a defesa de que a votação acontecerá ainda em fevereiro.

Embora o clima entre os líderes governistas da Câmara dos Deputados seja de pessimismo, o ministro vem adotando uma postura positiva em relação à aprovação da reforma. No entanto, tem sido evasivo quando o assunto é estratégia para conquistar os votos que ainda faltam - segundo ele, cerca de 40.

"Serão 314 votos. É o que nós teremos no dia da votação. No dia 19 se inicia a discussão, e pode se estender mais do que o inicialmente previsto, mas a data limite para o encerramento é dia 28 de fevereiro", afirmou Carlos Marun.

O ministro reconheceu que a proposta ainda pode ser alterada até o momento da votação.

"Até o momento que entrar em votação o texto final, podem entrar mudanças. Consideramos que há possibilidade de mudança no plenário. É natural que o parlamento proponha alguns aprimoramentos ao texto. E propostas que possam somar votos para a aprovação, serão ouvidas e analisadas com atenção pelo relator Arthur Maia, pelos líderes da base e pelo presidente Rodrigo Maia", disse.

Marun comemorou a versão final do texto apresentada nesta quarta-feira pelo relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Embora o texto do relator não apresente grande alterações, mantendo somente as mudanças negociadas com a base do governo em dezembro do ano passado, o ministro alegou que a "nova versão" pode ajudar a esclarecer os parlamentares e a população.