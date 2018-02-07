Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aprovação

Marun diz que governo aprovará a Previdência com 314 votos

Ministro volta a afirmar votação será em fevereiro e reconhece projeto pode ser alterado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 19:41

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 19:41

Brasília - O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quarta-feira que o governo aprovará a reforma da Previdência com 314 votos. Marun manteve a defesa de que a votação acontecerá ainda em fevereiro.
Embora o clima entre os líderes governistas da Câmara dos Deputados seja de pessimismo, o ministro vem adotando uma postura positiva em relação à aprovação da reforma. No entanto, tem sido evasivo quando o assunto é estratégia para conquistar os votos que ainda faltam - segundo ele, cerca de 40.
"Serão 314 votos. É o que nós teremos no dia da votação. No dia 19 se inicia a discussão, e pode se estender mais do que o inicialmente previsto, mas a data limite para o encerramento é dia 28 de fevereiro", afirmou Carlos Marun.
O ministro reconheceu que a proposta ainda pode ser alterada até o momento da votação.
"Até o momento que entrar em votação o texto final, podem entrar mudanças. Consideramos que há possibilidade de mudança no plenário. É natural que o parlamento proponha alguns aprimoramentos ao texto. E propostas que possam somar votos para a aprovação, serão ouvidas e analisadas com atenção pelo relator Arthur Maia, pelos líderes da base e pelo presidente Rodrigo Maia", disse.
Marun comemorou a versão final do texto apresentada nesta quarta-feira pelo relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Embora o texto do relator não apresente grande alterações, mantendo somente as mudanças negociadas com a base do governo em dezembro do ano passado, o ministro alegou que a "nova versão" pode ajudar a esclarecer os parlamentares e a população.
"Estamos comemorando a divulgação do texto da emenda aglutinativa, que a partir do dia 19 vai servir de base para o início das discussões e posteriormente a votação da reforma. Isso já vai fazer com que muitas mentiras que estão circulando deixem de circular. É um texto que mantém aquilo que nós chamamos de pontos fundamentais, que são: o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria e o estabelecimento de um único tipo de previdência para todos os brasileiros, então nós estamos muito felizes com isso e pensamos que vai ser um instrumento fundamental para a conquista desses votos que ainda faltam", concluiu o ministro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados