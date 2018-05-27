Marun deve apresentar a Temer novas reivindicações dos caminhoneiros

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) comprometeu-se a apresentar ao presidente Michel Temer, até as 15h deste domingo, 27, novas reivindicações dos caminhoneiros para acabar com a paralisação, que hoje entra no sétimo dia, conforme informações da Agência Brasil. A categoria pede agora desconto de 10% no valor do diesel que será cobrado na bomba, a ampliação desta redução de 30 para 60 dias e o fim da suspensão da cobrança de tarifa de pedágio para eixo elevado dos caminhões para todo o País.

As reivindicações dos líderes do movimento foram apresentadas a Marun na noite deste sábado, após reunião, na sede do governo paulista, com o ministro e o governador de São Paulo, Márcio França (PSB).

Ainda conforme a Agência Brasil, Marun e outros ministros se reunirão no Palácio do Planalto, no gabinete de gestão de crise, na tentativa de encerrar a paralisação.