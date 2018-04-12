Marun desiste de apresentar pedido de impeachment contra Barroso

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira (12) que desistiu de apresentar o pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). No mês passado, ao criticar as decisões de Barroso sobre a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer e sobre o decreto de indulto de Natal, Marun disse que se licenciaria do cargo de ministro e retornaria à Câmara como deputado para apresentar um impeachment contra o ministro do Supremo.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, fala à imprensa no Palácio do Planalto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

De acordo com o ministro Marun, o presidente Temer ponderou que não gostaria que o impeachment de Barroso fosse visto como uma ação do governo. Barroso é relator, no STF, do inquérito que investiga supostas irregularidades em um decreto portuário assinado por Michel Temer.

"Conversei com o presidente na segunda-feira a respeito disso e pedi que ele me licenciasse por alguns dias para que eu pudesse apresentar esse pedido de impeachment. Todavia, o presidente entende que não há como, que não é o fato de eu licenciar e apresentar esse pedido na condição de parlamentar que vai afastar a impressão de que isso seria uma ação do governo. E ele não gostaria que isso se transformasse em uma ação de governo, até porque não é nesse momento o pensamento do governo. O pensamento do governo é pela pacificação. Então eu estou reavaliando e não devo fazer nos próximos dias e não devo fazê-lo, pelo menos enquanto for ministro", argumentou o ministro da Secretaria de Governo.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso Crédito: Nelson Jr | STF