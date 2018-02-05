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Ministério do Trabalho

Marun descarta pressionar PTB para mudar indicação de Cristiane

Titular da Secretaria de Governo reafirma que governo vai continuar insistindo na prerrogativa de presidente nomear ministros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 17:07

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:07

Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasi
Apesar de alguns auxiliares do presidente Michel Temer admitirem que o ideal é que o PTB indique um novo nome para o lugar da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para chefiar o Ministério do Trabalho, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta segunda-feira (05) que o governo não fará nenhum pedido ao partido. Não vamos solicitar que o PTB faça qualquer alteração, disse o ministro em coletiva de imprensa.
Além de a posse da filha do deputado Roberto Jefferson estar barrada pela Justiça há um mês, no final de semana surgiram novas acusações contra Cristiane que ampliaram o desgaste em torno da indicação. Conforme revelou o Estado no último sábado, Cristiane é alvo de um inquérito que apura suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a campanha eleitoral de 2010.
A investigação foi enviada na sexta-feira (02) à Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, porque Cristiane possui foro privilegiado. Além disso, no domingo (04), o programa Fantástico, da TV Globo, mostrou que Cristiane foi flagrada ameaçando servidores públicos para conseguir votos na sua campanha à Câmara dos Deputados, em 2014.
Marun, que é conhecido como da tropa de choque do governo e também por suas declarações polêmicas e sempre otimistas, voltou a defender a parlamentar. Não existe nada provado contra a ministra e nem que a denigra, afirmou ele.
Segundo o ministro, o governo não tem o direito de desistir da prerrogativa privativa do presidente da República que é nomear ministros. Estamos numa luta maior que é pelo respeito a Constituição. Não temos o direito de desistir dela, disse. O governo continua e vai continuar insistindo na prerrogativa do presidente em nomear ministros.
 
Questionado se valia a pena o desgaste e se o governo estaria fazendo isso por conta dos votos do partido para a reforma da Previdência, o ministro disse que o partido de Jefferson já deve dar a maioria dos votos a favor da reforma. Os votos do PTB (para a Previdência) não são fatores marcantes pela nossa decisão (de manter nomeação da ministra).
Na semana passada, Cristiane fez sua defesa própria contra uma condenação em ações trabalhistas a bordo de um barco. Na gravação, ela permitiu que desconhecidos opinassem sobre o tema.
 

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