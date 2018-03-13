Marun chama de 'volúpia' decisão de Barroso sobre indulto

Marun afirmou que a determinação de Barroso é uma "volúpia" que desrespeita as prerrogativas do presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, criticou na noite desta segunda-feira (12) a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou pontos do decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer, endurecendo as regras.

Marun afirmou que a determinação de Barroso é uma "volúpia" que desrespeita as prerrogativas do presidente da República. Ele disse ainda que a Constituição não deve ser "interpretada":

"Pelo que sei, indulto de Natal é prerrogativa do presidente da República, e temo sinceramente que essa volúpia que busca o aviltamento das prerrogativas do presidente tenha consequências mais duras do que essas que se apresentam no momento. A Constituição existe para ser respeitada, não para ser interpretada de acordo com a criatividade de cada um", criticou

O ministro também chamou setores do Judiciário e do Ministério Público de "inventores da Constituição":

"Não vejo suporte constitucional para que um ministro do STF estabeleça as regras para um indulto de Natal".

Barroso autorizou que parte do decreto seja colocada em prática a presos de todo o país. Em dezembro passado, o presidente Michel Temer tinha editado as regras de forma mais abrangente do que o usual. Permitia, por exemplo, que criminosos do colarinho branco fossem libertados. Agora, Barroso estabeleceu regras mais rígidas para a concessão do benefício. Só pode ser libertado quem não cometeu crime violento, quem foi condenado a até oito anos de prisão e quem cumpriu ao menos um terço da pena total. Condenados por corrupção ficam fora do benefício.

Depois de baixado o decreto, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, suspendeu o indulto durante o recesso da corte, por conta das regras mais permissivas. O ponto mais controvertido era a possibilidade de concessão de indulto a quem cometeu crime de corrupção. Além disso, o decreto de Temer não estabelecia pena máxima imposta ao criminoso a ser beneficiado e considerava necessário apenas o cumprimento de um quinto do total da pena para o presidiário obter liberdade. Pelas regras do decreto, quem tivesse sido condenado a pagamento de multa, mas não tivesse pago, também poderia ser libertado.

A decisão de Cármen Lúcia de suspender o decreto gerou incerteza no meio jurídico. A dúvida era se o indulto poderia beneficiar criminosos não perigosos, ou se as regras estavam totalmente revogadas. Em fevereiro, quando o STF retomou as atividades, Barroso manteve a liminar de Cármen Lúcia. No entanto, pediu que o tema fosse analisado pelo plenário com urgência, para que houvesse o debate dos pontos mais polêmicos do decreto. A presidente não pautou o processo nem para março, nem para abril.

Desde o início do ano, chegaram ao STF manifestações de defensorias públicas de que as varas de execuções penais dos estados não estavam aplicando o decreto de modo geral  e que isso estaria aumentando a pressão nos presídios. Diante desse quadro, o ministro reformulou sua decisão. A liminar tem validade até que o plenário do tribunal examine ao assunto. A inclusão do processo em pauta depende da presidente.

Na decisão, Barroso seguiu recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ficaram fora da possibilidade de indulto os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, crimes contra o sistema financeiro nacional, fraude a licitações, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas. Também estão suspensos indultos se ainda houver recurso da acusação pendente de julgamento. E para condenados que já se beneficiaram da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo.