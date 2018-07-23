Marun: 'Se soubesse que viria a público, não teria usado expressão'

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Após ter chamado o candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, de débil mental em um grupo de WhatsApp, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, divulgou nota na noite deste domingo, 22, afirmando que não teria usado a expressão se soubesse que isso viria a público. Segundo o ministro, a mensagem a parlamentares do MDB e ao pré-candidato do partido, Henrique Meirelles, tratava de posições pessoais que ele deseja discutir com o partido.

Admito que se soubesse que as mesmas se tornariam públicas não teria utilizado o termo 'débil mental' em relação ao Sr. Ciro Gomes, por reconhecer que, independentemente de minhas posições pessoais, um candidato a presidente da República deve ser publicamente tratado com maior respeito, afirmou Marun.