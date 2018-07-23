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"Débil mental"

Marun: 'Se soubesse que viria a público, não teria usado expressão'

Ministro da Secretaria de Governo chamou Ciro Gomes de 'débil mental' em mensagem de WhatsApp a aliados

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 12:58
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Após ter chamado o candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, de débil mental em um grupo de WhatsApp, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, divulgou nota na noite deste domingo, 22, afirmando que não teria usado a expressão se soubesse que isso viria a público. Segundo o ministro, a mensagem a parlamentares do MDB e ao pré-candidato do partido, Henrique Meirelles, tratava de posições pessoais que ele deseja discutir com o partido.
Admito que se soubesse que as mesmas se tornariam públicas não teria utilizado o termo 'débil mental' em relação ao Sr. Ciro Gomes, por reconhecer que, independentemente de minhas posições pessoais, um candidato a presidente da República deve ser publicamente tratado com maior respeito, afirmou Marun.
A nota de Marun não comenta outros trechos polêmicos da mensagem. Entre outras propostas, o ministro de Michel Temer defendeu uma forma de "leniência" ao caixa dois praticado em eleições passadas e a fixação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele sugeriu a criação de uma corte constitucional para "dirimir conflitos" entre o STF e a Constituição, um conselho superior para controle externo das polícias e avançou sobre a área social, ao recomendar o fim da gratuidade total aos pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).

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