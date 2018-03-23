Marun: 'Caso Temer decida ser candidato, ele estará no segundo turno'

Segundo Marun, mesmo que não seja o presidente, o candidato governista também teria sua vaga assegurada no segundo turno da disputa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Enquanto a candidatura à reeleição do presidente Michel Temer começa a ganhar força no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que integra a chamada tropa de choque do governo, disse nesta quinta-feira (22), acreditar que, caso Temer decida ser candidato, ele estará no segundo turno.

Se o presidente Temer definir por ser candidato, tenho a mais absoluta certeza de que ele estará no segundo turno, afirmou o ministro em coletiva no Palácio do Planalto.

Segundo Marun, mesmo que não seja o presidente, o candidato governista também teria sua vaga assegurada no segundo turno da disputa. Nós entendemos que o candidato de governo vai disputar o segundo turno. Este é nosso entendimento. Nós temos um cabedal de realizações, um conjunto de sucesso neste governo e temos um rumo a apresentar para nosso País que vai levar nosso candidato ao segundo turno. Contra quem eu não sei, completou.

Mais cedo, em entrevista para a rádio Caraíbas, de Irecê (BA), o presidente Michel Temer repetiu que avalia ser candidato à reeleição. Eu estou pensando nisso, não é improvável, mas ainda estou pensando nessa matéria, disse Temer.

LULA

O ministro disse ainda que não tinha uma posição firmada em relação ao julgamento que acontece nesta tarde no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar a prisão após a condenação em segunda instância.

Eu não tenho posição firmada, eu Carlos Marun, em relação à prisão do ex-presidente Lula sem que esteja consumado o trânsito em julgado da sentença, que só aconteceria de fato em terceira instância. Não tenho posição sobre isso, disse. Apesar de que não tenho também uma posição clara em relação de que condenado em segunda instância não pode ser preso, ponderou.

Para Marun, o fato principal em relação a Lula é que, em sua avaliação, o ex-presidente está inelegível. Quanto isso eu tenho a mais absoluta convicção, disse. O que eu penso neste momento, se o presidente Lula deve ou não ser preso, eu não tenho esta posição. Agora, penso que ele é inelegível nas próximas eleições, completou.

O ministro disse ainda que obviamente a saída de Lula da disputa eleitoral tem impacto em todo o processo e acredita que o PT começará a busca por votos com uma força menor.