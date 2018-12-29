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Advogado

Mariz renuncia à defesa de Temer por 'incompatibilidade legal e moral'

O impedimento surgiu a partir do momento em que foram arroladas testemunhas de acusação contra Temer que o próprio Mariz já havia defendido em outras ações.

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 15:21
Temer negociou com deputados por telefone para não deixar denúncia ir à frente no Congresso Crédito: Alan Santos
O criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira renunciou à defesa do presidente Michel Temer. A decisão foi tomada pelo famoso advogado em consonância com o presidente. Os dois vinham conversando já há algumas semanas e chegaram a um entendimento sobre a renúncia do advogado.
Impedimento legal e ético é o motivo da saída de Mariz.
Temer é alvo de três acusações formais da Procuradoria-Geral da República e de mais cinco inquéritos em curso na Polícia Federal.
O impedimento surgiu a partir do momento em que foram arroladas testemunhas de acusação contra Temer que o próprio Mariz já havia defendido em outras ações. Uma delas é o doleiro Lúcio Funaro, delator de do presidente.
Um dos processos mais delicados que o emedebista enfrenta é o decorrente do inquérito dos Portos - acusado de supostamente pegar propinas de empresas do setor portuário em troca de um decreto editado em maio do ano passado.
Desde que Temer virou alvo do cerco da Procuradoria e da PF, inclusive no episódio da delação do empresário Joesley Batista, do grupo J&F, após a emblemática reunião no Jaburu, Mariz vem se empenhando na defesa do presidente. Eles são amigos há muitas décadas.
Mariz protagonizou capítulo fundamental da defesa do emedebista no célebre embate na Câmara, quando duas denúncias do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot foram enterradas.
A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo apurou também que, ao longo desse período, Mariz se sentiu incomodado com intromissões de aliados de Temer. O criminalista não admite ingerências em seu método de trabalho e nas teses que defende. Mas, pessoas próximas do presidente vinham reiteradamente se manifestando sobre as investigações, o que causou desgastes.

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