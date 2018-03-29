Marina Silva vem ao Espírito Santo para filiar Contarato à Rede

A ex-senadora Marina Silva, líder nacional da Rede, virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira (02) para evento de filiação do delegado Fabiano Contarato ao partido.
A informação é do próprio Contarato. Ele é pré-candidato ao Senado. A informação também foi confirmada pelo porta-voz da Rede no Estado, André Toscano. O evento será realizado às 14h.
Contarato chegou a se colocar como pré-candidato ao Senado em 2014, pelo PR de Magno Malta. Mas desistiu e, na época, alegou "motivos estritamente pessoais". Ex-diretor-geral do Detran, ele é o corregedor-geral do Estado.