Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pré-candidato

Marina Silva vem ao Espírito Santo para filiar Contarato à Rede

Atual corregedor-geral do Estado é pré-candidato ao Senado

Publicado em 29 de Março de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 20:53
Fabiano Contarato reunido com nomes da Rede no Estado, entre eles o prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Rede/Divulgação
A ex-senadora Marina Silva, líder nacional da Rede, virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira (02) para evento de filiação do delegado Fabiano Contarato ao partido.
A informação é do próprio Contarato. Ele é pré-candidato ao Senado. A informação também foi confirmada pelo porta-voz da Rede no Estado, André Toscano. O evento será realizado às 14h.
Contarato chegou a se colocar como pré-candidato ao Senado em 2014, pelo PR de Magno Malta. Mas desistiu e, na época, alegou "motivos estritamente pessoais". Ex-diretor-geral do Detran, ele é o corregedor-geral do Estado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados