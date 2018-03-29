Marina Silva vem ao Espírito Santo para filiar Contarato à Rede

Fabiano Contarato reunido com nomes da Rede no Estado, entre eles o prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Rede/Divulgação

A ex-senadora Marina Silva, líder nacional da Rede, virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira (02) para evento de filiação do delegado Fabiano Contarato ao partido.

A informação é do próprio Contarato. Ele é pré-candidato ao Senado. A informação também foi confirmada pelo porta-voz da Rede no Estado, André Toscano. O evento será realizado às 14h.