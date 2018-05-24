Marina Silva critica governo sobre greve: 'é preciso se antecipar'

Marina Silva Crédito: Edson Chagas

A pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, disse que o governo deveria ter se antecipado para evitar que a greve dos caminhoneiros tomasse as proporções que atinge hoje, afetando o transporte de produtos, a distribuição de alimentos e combustíveis.

"As autoridades econômicas têm as informações bem antes que nós, conseguem ver as tendências de mercado", disse Marina durante sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT. "O governo precisa se antecipar aos problemas".

Questionada sobre a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto, Marina disse que ninguém pode ser candidato após condenação em segunda instância. "No Brasil, há uma mania de fulanizar as leis. Por mais relevante que a pessoa seja economicamente e socialmente, é preciso se adaptar às leis. Não se pode criar dois pesos e duas medidas em hipótese alguma", afirmou.

Sobre o PT manter a candidatura do ex-líder, afirmou que a atitude é "meramente política". Para ela, o partido tem no atual cenário uma oportunidade de fazer uma autocrítica. "É hora de olhar para o grave problema da corrupção e dizer: 'erramos'. Essa história de dizer que não sabia é uma denúncia. Ou era altamente conivente (com a corrupção) ou altamente incompetente", criticou.

ECONOMIA





Marina disse também ser favorável a uma atuação independente do Banco Central, mas defendeu que não considera necessário institucionalizar a autonomia da instituição. "Eu defendo desde 2010 que o Banco Central precisa ter sua independência, mas não precisa institucionalizar", disse. "O que tem que ter é o compromisso de que não se vai fazer politicagem com o Banco Central".

Ao tratar da maneira como o governo conduz a política econômica, por exemplo, Marina disparou: "Temer padece de uma coisa: ele não tem uma equipe econômica. A equipe econômica o tem", disse.

Sobre suas propostas para a economia, Marina disse que manteria o tripé da política macroeconômica, trabalhando pela manutenção de um regime com taxa de câmbio flutuante, metas de superávit fiscal primário e controle da inflação. A candidata disse ainda que o País precisa se posicionar melhor no exterior para recuperar a credibilidade. "Estamos ficando para trás porque falta visão estratégia para colocar o Brasil no lugar que ele merece".