Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições

Marina Silva critica governo sobre greve: 'é preciso se antecipar'

Pré-candidata da Rede à Presidência afirmou que equipe econômica tinha informações com antecedência e poderia ter agido para mitigar o problema

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 14:49
Marina Silva Crédito: Edson Chagas
A pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, disse que o governo deveria ter se antecipado para evitar que a greve dos caminhoneiros tomasse as proporções que atinge hoje, afetando o transporte de produtos, a distribuição de alimentos e combustíveis.
"As autoridades econômicas têm as informações bem antes que nós, conseguem ver as tendências de mercado", disse Marina durante sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT. "O governo precisa se antecipar aos problemas".
Questionada sobre a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto, Marina disse que ninguém pode ser candidato após condenação em segunda instância. "No Brasil, há uma mania de fulanizar as leis. Por mais relevante que a pessoa seja economicamente e socialmente, é preciso se adaptar às leis. Não se pode criar dois pesos e duas medidas em hipótese alguma", afirmou.
Sobre o PT manter a candidatura do ex-líder, afirmou que a atitude é "meramente política". Para ela, o partido tem no atual cenário uma oportunidade de fazer uma autocrítica. "É hora de olhar para o grave problema da corrupção e dizer: 'erramos'. Essa história de dizer que não sabia é uma denúncia. Ou era altamente conivente (com a corrupção) ou altamente incompetente", criticou.
ECONOMIA
 
Marina disse também ser favorável a uma atuação independente do Banco Central, mas defendeu que não considera necessário institucionalizar a autonomia da instituição. "Eu defendo desde 2010 que o Banco Central precisa ter sua independência, mas não precisa institucionalizar", disse. "O que tem que ter é o compromisso de que não se vai fazer politicagem com o Banco Central".
Ao tratar da maneira como o governo conduz a política econômica, por exemplo, Marina disparou: "Temer padece de uma coisa: ele não tem uma equipe econômica. A equipe econômica o tem", disse.
Sobre suas propostas para a economia, Marina disse que manteria o tripé da política macroeconômica, trabalhando pela manutenção de um regime com taxa de câmbio flutuante, metas de superávit fiscal primário e controle da inflação. A candidata disse ainda que o País precisa se posicionar melhor no exterior para recuperar a credibilidade. "Estamos ficando para trás porque falta visão estratégia para colocar o Brasil no lugar que ele merece".
Marina também classificou a reforma da Previdência do governo Temer como "draconiana". Mas evitou se alongar em como seria sua própria versão. Sobre a idade mínima para aposentadoria, disse que o assunto precisa de um debate mais amplo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados