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Eleições 2020

Maricélis: veja as propostas da candidata a prefeita de Colatina

A Gazeta entrevistou a educadora e candidata para comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:11

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:11

A candidata a prefeita de Colatina Maricélis (Cidadania) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista da educadora faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Maricélis (Cidadania)
Maricélis é candidata a prefeita de Colatina Crédito: Divulgação/Assessoria
Maricélis Caetano (Cidadania), de 53 anos, foi servidora da área de Educação por 33 anos. Em 2009, assumiu o cargo de superintendente regional de Educação, posição que exerceu por 10 anos. Apesar do destaque que ganhou no cargo, a escolha da candidata surpreendeu algumas figuras da política local.
Estreante nas urnas, Maricélis é uma aposta do deputado federal Josias Da Vitória, uma das principais lideranças políticas de Colatina. Ela é filiada ao Cidadania, partido do deputado. Com seu poder de articulação, Da Vitória, que é aliado do Palácio Anchieta e líder de bancada na Câmara Federal, conseguiu trazer outros partidos para apoiar a candidatura da professora. Entre eles, o PSB do governador Renato Casagrande e de Paulo Foletto, secretário de Estado da Agricultura e outra forte liderança política de Colatina. Veja o perfil completo dela aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

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