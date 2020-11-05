Maricélis: veja as propostas da candidata a prefeita de Colatina

A candidata a prefeita de Colatina Maricélis (Cidadania) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista da educadora faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.