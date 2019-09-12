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Saúde

Marcos Pontes recebe alta de hospital após atendimento de urgência

O ministro da Ciência e Tecnologia deu entrada no Hospital das Forças Armadas com tontura, náuseas, vômitos e sudorese
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 13:28

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 13:28

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O Ministério da Ciência e Tecnologia informou pelo Twitter que o chefe da pasta, Marcos Pontes, passou por um atendimento de urgência nesta quinta-feira (12) mas já foi liberado com a recomendação de repouso absoluto por 48 horas.
O ministério publicou uma nota do Hospital das Forças Armadas que atendeu Pontes nesta manhã. Ele deu entrada às 7h45 com tontura, náuseas, vômitos e sudorese. A informação é que ele já estava com esses sintomas há uma semana, mas que o quadro se intensificou na madrugada.
Pontes passou por avaliação clínica e pela otorrinolaringologista, fez exames, foi medicado e passou a manhã em observação, antes de ser liberado.
O ministro era aguardado nesta quinta-feira na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, mas não pôde comparecer devido ao estado de saúde.
Pontes, de 56 anos, foi o primeiro - e único - astronauta brasileiro. Ele viajou ao espaço em 2006, a bordo de um foguete russo. No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que a pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) até o fim do ano.

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