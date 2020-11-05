Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Marcos Oliveira: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevistou o servidor público e candidato para comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:04

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:04

O candidato a prefeito de Colatina Marcos Oliveira (PSOL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do servidor público faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Marcos de Oliveila (PSOL)
Marcos de Oliveila é candidato a prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/ Facebook
O candidato Marcos de Oliveira (PSOL), de 54 anos, é funcionário público federal, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele atua no campus de Itapina, interior de Colatina. Marcos é formado em Ciências Contábeis e Gestão Pública. Também é pós-graduado em Gestão de Segurança Pública e Gestão Pública de Segurança de Trânsito. Veja o perfil completo dele aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel
Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados