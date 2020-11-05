Marcos Oliveira: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

O candidato a prefeito de Colatina Marcos Oliveira (PSOL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do servidor público faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Marcos de Oliveira (PSOL), de 54 anos, é funcionário público federal, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele atua no campus de Itapina, interior de Colatina. Marcos é formado em Ciências Contábeis e Gestão Pública. Também é pós-graduado em Gestão de Segurança Pública e Gestão Pública de Segurança de Trânsito. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.