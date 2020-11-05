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Eleições 2020

Marcos D'Ávila: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevistou o pastor evangélico, empresário e candidato para comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:00

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:00

O candidato a prefeito de Colatina Marcos D'Ávila (PMN) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista dele faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta quarta-feira (4) até quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Marcos D'Ávila (PMN)
Marcos D'Ávila é candidato a prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/ Facebook
Marcos Dávila (PMN), de 55 anos, é pastor evangélico e empresário no ramo da construção civil. É filho de Maria Luiza DÁvila, que já foi vereadora em Colatina. Veja o perfil completo dele aqui. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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