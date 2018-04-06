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STF

Marco Aurélio pede que Cármen Lúcia decida sobre distribuição de HC de Lula

Pedido de habeas corpus foi sorteado eletronicamente para o ministro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 14:51

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 14:51

Marco Aurélio Mello Crédito: Reprodução/Web
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, se manifeste sobre um eventual erro na distribuição de um habeas corpus impetrado por um advogado de São Bernardo do Campo (SP) a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".
O advogado Adinaldo Martins  que não faz parte da defesa do petista  quer que o ex-presidente permaneça em liberdade até o plenário da Suprema Corte analisar duas ações diretas de constitucionalidade (ADCs) de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello.
O ministro Marco Aurélio Mello ainda não tomou decisão sobre o pedido de medida cautelar do Partido Ecológico Nacional (PEN), que, no âmbito da ADC 43, pediu que a execução provisória de pena, como a prisão, ocorra somente depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa outra decisão pode beneficiar Lula.
As ações tratam de forma ampla e abrangente da questão da possibilidade de execução provisória de pena, como a prisão, após condenação em segunda instância. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, resiste levar as ações para julgamento pelo plenário, que ainda não analisou o mérito.
O habeas corpus foi sorteado eletronicamente para o ministro Marco Aurélio Mello e questiona o constrangimento ilegal decorrente do julgamento do pedido de liberdade de Lula, ocorrido no plenário do STF.
Ainda que vencido o ministro Edson Fachin quanto à preliminar de admissão do aludido habeas (o que foi julgado pelo plenário do STF), surge relevante verificar-se a prevenção do ministro Alexandre de Moraes, o qual, abrindo a divergência, proferiu o voto vencedor, no sentido de admiti-lo, observou Marco Aurélio, ao tratar da questão preliminar do julgamento, em que os ministros decidiram pela admissibilidade ou não do habeas corpus de Lula.
À presidente, ministra Cármen Lúcia, que melhor dirá sobre a erronia da distribuição verificada, determinou Marco Aurélio.
Julgamento. O advogado destaca no pedido o voto da ministra Rosa Weber, que se posicionou na última quarta-feira (4) contra o pedido do ex-presidente de aguardar em liberdade até o esgotamento de todos os recursos ou uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso do triplex do Guarujá.
Naquela sessão, Rosa destacou que votava conforme a jurisprudência da Suprema Corte, favorável à possibilidade da execução de pena. Em um outro julgamento, ocorrido em outubro de 2016, a ministra se posicionou contra a possibilidade de prisão.
O voto proferido é nulo, pois destoa do posicionamento da ministra, de forma que inadmissível o voto de exceção ou simplesmente momentâneo. A manifestação se demonstrou dúbia, gerando até mesmo questionamentos de colegas do plenário, pois a ministra deixou claro, na presença de todos os pares e perante a mídia nacional, que sua posição é contrária a prisão após decisão em segunda instância, o que será objeto de voto  conforme ela mesma colocou  nas ações declaratórias pendentes de julgamento, argumenta o advogado.

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