Marco Aurélio pede que Cármen Lúcia decida sobre distribuição de HC de Lula

Marco Aurélio Mello Crédito: Reprodução/Web

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, se manifeste sobre um eventual erro na distribuição de um habeas corpus impetrado por um advogado de São Bernardo do Campo (SP) a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".

O advogado Adinaldo Martins  que não faz parte da defesa do petista  quer que o ex-presidente permaneça em liberdade até o plenário da Suprema Corte analisar duas ações diretas de constitucionalidade (ADCs) de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello.

O ministro Marco Aurélio Mello ainda não tomou decisão sobre o pedido de medida cautelar do Partido Ecológico Nacional (PEN), que, no âmbito da ADC 43, pediu que a execução provisória de pena, como a prisão, ocorra somente depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa outra decisão pode beneficiar Lula.

As ações tratam de forma ampla e abrangente da questão da possibilidade de execução provisória de pena, como a prisão, após condenação em segunda instância. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, resiste levar as ações para julgamento pelo plenário, que ainda não analisou o mérito.

O habeas corpus foi sorteado eletronicamente para o ministro Marco Aurélio Mello e questiona o constrangimento ilegal decorrente do julgamento do pedido de liberdade de Lula, ocorrido no plenário do STF.

Ainda que vencido o ministro Edson Fachin quanto à preliminar de admissão do aludido habeas (o que foi julgado pelo plenário do STF), surge relevante verificar-se a prevenção do ministro Alexandre de Moraes, o qual, abrindo a divergência, proferiu o voto vencedor, no sentido de admiti-lo, observou Marco Aurélio, ao tratar da questão preliminar do julgamento, em que os ministros decidiram pela admissibilidade ou não do habeas corpus de Lula.

À presidente, ministra Cármen Lúcia, que melhor dirá sobre a erronia da distribuição verificada, determinou Marco Aurélio.

Julgamento. O advogado destaca no pedido o voto da ministra Rosa Weber, que se posicionou na última quarta-feira (4) contra o pedido do ex-presidente de aguardar em liberdade até o esgotamento de todos os recursos ou uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso do triplex do Guarujá.

Naquela sessão, Rosa destacou que votava conforme a jurisprudência da Suprema Corte, favorável à possibilidade da execução de pena. Em um outro julgamento, ocorrido em outubro de 2016, a ministra se posicionou contra a possibilidade de prisão.