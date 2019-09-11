Márcio Lobão tem R$ 44 mi de patrimônio e ocultou R$ 6,4 mi na Suíça

Márcio Lobão Crédito: Reprodução/Agência Brasil

A força-tarefa afirma que "em decorrência de todas estas operações de lavagem de dinheiro que efetuou depois que seu pai assumiu o Ministério de Minas e Energia, Márcio Lobão fez com que seu patrimônio declarado perante a Receita Federal saltasse de R$ 8.903.495,91, em 31/12/2007, para R$ 44.187.850,79, em 31/12/2017".

A força-tarefa também aponta que Márcio Lobão , até março de 2017, não havia declarado depósitos e aplicações financeiras em contas bancárias na Suíça.

Os procuradores especificaram as transações:

(i) contas mantidas nas instituições financeiras Julius Bär e Credit Suisse, ambas na Suíça, que totalizavam, ao final de 2015, em reais, o montante de R$ 6.447.808,92;

(ii) 37 (trinta e sete) aplicações em ações e fundos de investimentos nas instituições financeiras Julius Bär e Credit Suisse, ambas na Suíça, que totalizavam, ao final de 2015, em reais, o montante de R$ 553.298,01.

Os procuradores ressaltam que "dezoito dias depois de ter sido alvo de buscas e apreensões, Márcio Lobão encaminhou para a Receita Federal, via programa Receitanet, retificações de suas Declarações de Imposto de Renda relativas aos anos calendários de 2012, 2013, 2014 e 2015".

"As retificações tiveram por objetivo incluir depósitos em conta corrente e aplicações financeiras na Suíça, que até então não haviam sido declaradas ao Fisco", afirmam os procuradores.

A Lava Jato também identificou "ao menos 104 depósitos sob as descrições 'depósito em dinheiro' ou 'depósito dinheiro' nas contas bancárias de Márcio Lobão e de sua esposa Marta Lobão. O montante total desses depósitos soma R$ 2.121.827,00".

DEFESA